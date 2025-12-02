FONTE NUOVA – Carta d’identità elettronica, nuovo servizio di prenotazione per il rilascio ai non residenti

Il Comune di Fonte Nuova informa la cittadinanza che, a partire dal 1° dicembre 2025, è attivo un nuovo canale dedicato alla prenotazione degli appuntamenti per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) ai cittadini non residenti.
Giorni e orari disponibili:
Lunedì: 15:30 – 17:00
Venerdì: 9:00 – 12:00
Le prenotazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite la funzione “Prenota Appuntamento” presente sulla pagina istituzionale del Comune, selezionando:
Ufficio: Ufficio Anagrafe
Servizio: CIE per non residenti
Dopo aver scelto il servizio, sarà possibile selezionare la fascia oraria desiderata.
Il Comune di Fonte Nuova ricorda che il rilascio della CIE ai non residenti prevede un costo di € 37,30, come stabilito dalla DGC n. 72/2025.
