Si terrà Martedì 16 dicembre alle ore 11:00 presso l’Aula Convegni dell’Area territoriale di Ricerca di Roma 1 – CNR di Montelibretti la IX edizione della tradizionale “Christmas Lecture”, un evento organizzato dall’Associazione culturale ‘Science is Cool’ e dall’Area di ricerca di Roma 1.

Quest’anno l’ospite è Nicola Armaroli, dirigente di ricerca CNR, presso l’istituto ISOF di Bologna, membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze e del Comitato esecutivo della European Chemical Society, oltre che direttore della storica rivista italiana di divulgazione scientifica “Sapere”.

Il titolo della sua conferenza è: “La grande trasformazione: cambiare energia per cambiare il mondo”.

Nicola Armaroli è riferimento noto al livello internazionale per la sua ricerca nel campo dei materiali per energia.

Lavora nel campo dell’energia solare e studia i sistemi energetici nella loro complessità.

I suoi studi si concentrano sui nuovi materiali per l’energia solare, la fotoreattività, le risorse naturali e il cambiamento climatico.

Ha pubblicato oltre 250 lavori scientifici e 12 libri.

Ha tenuto conferenze in tutto il mondo ed è consulente di agenzie e società internazionali nel campo dell’energia e delle risorse.

Partecipa al dibattito sulla transizione energetica su tutti i mezzi di comunicazione.

“Il riscaldamento globale causato dalle attività umane richiede una profonda trasformazione del sistema energetico mondiale, da realizzare in larga misura entro la metà del secolo – è il messaggio lanciato dall’Associazione culturale ‘Science is Cool’ – Si tratta di una sfida immensa sul piano tecnologico, economico e sociale.

Questo processo sarà caratterizzato da una crescente elettrificazione dei consumi finali, con l’energia solare ed eolica destinate a svolgere un ruolo dominante, grazie alla loro combinazione unica di vantaggi tecnici ed economici, specialmente se integrate con tecnologie di accumulo.

La conferenza affronterà diversi temi, tra cui il rafforzamento della sicurezza energetica attraverso le fonti rinnovabili, la decarbonizzazione dei trasporti, le criticità legate all’uso dell’idrogeno come vettore energetico, le sfide specifiche dei cosiddetti settori “hard to abate”, nonché la disponibilità di risorse minerarie necessarie per la produzione dei convertitori e degli accumulatori dell’energia rinnovabile”.

La partecipazione alla “Christmas Lecture” è gratuita, previa prenotazione.