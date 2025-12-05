MONTEROTONDO – Il Comune assume due educatori di asilo nido

Il Comune di Monterotondo assume due educatori di asilo nido.
Lo stabilisce la determina numero 1065 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata oggi, venerdì 5 dicembre, dal Dirigente del Dipartimento Affari Generali Michele Lamanna.
Con l’atto viene indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 2 “Educatori Asilo Nido” – area dei funzionari e dell’elevata qualificazione”.
La determina approva inoltre lo schema di bando di concorso che sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune per 30 giorni consecutivi nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso del sito internet comunale, oltre che sul Portale Unico del Reclutamento InPA – https://www.inpa.gov.it per 30 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.