Il Comune di Monterotondo pianifica la riapertura di via Arno, la strada chiusa dal 10 settembre scorso a causa di una frana da un terreno privato.

Oggi, venerdì 5 dicembre, il Funzionario del Servizio Lavori Pubblici Maurizio Giorgi ha pubblicato all’Albo Pretorio del Comune la comunicazione – CLICCA E LEGGI LA COMUNICAZIONE - relativa all’affidamento all’ingegner Francesco Gargano di Monterotondo dell’incarico per la progettazione esecutiva del ripristino e della messa in sicurezza e riapertura.

L’importo complessivo dell’incarico è di 7280 euro.

Un’immagine della frana di via Arno a Monterotondo

Vale la pena ricordare che via Arno, strada che collega via Matteotti a via delle Fornaci è stata chiusa su ordine del sindaco Riccardo Varone il 10 settembre, giornata di allerta meteo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Durante la notte le precipitazioni erano state talmente abbondanti da aver causato il movimento franoso di terra e alberi dalla collina sovrastante.