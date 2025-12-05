GUIDONIA – Dall’Albuccione all’Area industriale, nuovo sgombero per i “Caminanti Siciliani”

In seguito alle numerose segnalazione, oggi pomeriggio – venerdì 5 dicembre – è stato effettuato un intervento congiunto da parte della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, presente anche il Delegato alla Sicurezza urbana Giuseppe Palatucci, volto all’identificazione e alla diffida di alcune famiglie nomadi che stavano tentando di realizzare un nuovo insediamento abusivo nell’area industriale (Pip) adiacente a via Tiburtina.

Un momento dello sgombero di oggi pomeriggio

Lo annuncia l’amministrazione comunale in un comunicato stampa.

Stando alla nota, si tratta di una zona già interessata, in passato, da un’operazione di sgombero e da un’importante attività di bonifica ambientale, a causa dell’abbandono di ingenti quantità di rifiuti.

Il sindaco Mauro Lombardo sul posto insieme alla Polizia Locale

“Siamo intervenuti e continueremo a farlo per impedire la formazione di un nuovo accampamento abusivo – dichiara il Sindaco 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐨 𝐋𝐨𝐦𝐛𝐚𝐫𝐝𝐨 -. Non siamo disponibili a tollerare comportamenti contrari alla legalità e al rispetto del territorio. Questa Amministrazione è fermamente determinata a contrastare e perseguire ogni forma di illegalità, a tutela del decoro urbano e della sicurezza dei cittadini”.