TIVOLI – Al Duomo il concerto di Natale della Corale Koinè

Domenica sera 7 dicembre il Duomo di Tivoli si è trasformato in un luogo di intensa emozione e partecipazione grazie al Concerto “Misatango: ritmi dell’anima per un Natale di Luce” organizzato dalle associazioni “Famiglie di Angeli” di Enza Tripaldi e “La Voce dei Diritti” presieduta da Jessica Tani con il patrocinio del Comune di Tivoli.

Organizzatori e musicisti del concerto di Natale al Duomo di Tivoli

Il concerto è stato eseguito dalla Corale Koinè dell’Associazione Famiglie di Angeli, insieme ai cori Accademia Muzio Clementi, Coro di Via Montello, Coro New Melody e all’Orchestra Xylon.

Sopra e sotto, alcuni momenti del Concerto “Misatango: ritmi dell’anima per un Natale di Luce”

Solisti: Monica Cucca, soprano; Delfo Paone, tenore; Danilo Paludi, basso; Roman Barabakh, pianoforte. Direzione del maestro Paolo Matteucci.

Nel Duomo hanno risuonato musiche di P. Mascagni, A. L. Webber, W. Gomez e tradizionali canti natalizi: un percorso sonoro brillante, pensato per celebrare con gioia il Natale e per sostenere le finalità delle Associazioni, ricordando come la musica sia arte, cultura, ma anche strumento educativo e di cura.

Un’iniziativa condivisa che ha avuto come obiettivo quello di unire musica, comunità e sensibilità sociale in un’unica grande serata di cultura e cuore.

Il pubblico, numeroso e profondamente coinvolto, è stato accompagnato in un percorso musicale che ha alternato i ritmi vibranti della Misatango di Martín Palmeri alle melodie più intime e tradizionali del repertorio natalizio.

Una fusione che ha reso l’intera esibizione dinamica, intensa e capace di emozionare a più livelli.

Le voci del coro, sostenute da musicisti di grande competenza hanno poi abbracciato il pubblico in un’atmosfera calda, familiare e profondamente sentita.

Il Duomo, con la sua acustica maestosa, ha amplificato ogni sfumatura della performance, restituendo un impatto sonoro raffinato e potente.

Non sono mancati momenti di commozione, applausi a scena aperta e una lunga ovazione finale che ha premiato il lavoro e la dedizione degli artisti.

Jessica Tani ed Enza Tripaldi, presidenti delle due associazioni organizzatrici

L’evento, fortemente voluto e curato da La Voce dei Diritti e Famiglie di Angeli, ha rappresentato non solo un appuntamento musicale di qualità, ma soprattutto un’occasione di comunità, solidarietà e condivisione.

Una serata che ha ricordato il valore del ritrovarsi insieme attraverso la bellezza dell’arte e lo spirito autentico del Natale.