TIVOLI – I percettori dell’Assegno d’Inclusione impiegati nella manutenzione del verde

Il Comune di Tivoli continua ad attuare i PUC, i Progetti Utili alla Collettività rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione, la misura di sostegno economico per gli utenti in condizioni di fragilità entrata in vigore dal primo gennaio 2024 al posto del Reddito di Cittadinanza.

Dopo l’Accordo sperimentale del 2024, l’amministrazione comunale ha confermato la collaborazione con la “ODV Congeav”, l’associazione impegnata nella tutela ambientale del territorio.

Lo stabilisce la determina numero 3520 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata giovedì 4 dicembre dalla Dirigente ai Servizi Sociali Maria Teresa Desideri.

Con l’atto viene approvato il progetto denominato “Inclusione per Tivoli” per un costo totale di 40 mila euro da elargire a rimborso delle spese effettivamente sostenute e comprovate per 12 mesi di attività per numero massimo di 10 partecipanti al PUC, Progetto Utile alla Collettività.

Il progetto sperimentale della Congeav è finalizzato all’accoglienza dei beneficiari dell’Assegno d’Inclusione e/o del Supporto Formazione e Lavoro e prevede il loro impiego nella manutenzione del verde di tutto il territorio comunale.