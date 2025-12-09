È stato un successo il concerto della Fanfara dei Bersaglieri di Guidonia Montecelio tenutosi ieri sera, lunedì 8 dicembre, a Sant’Angelo Romano.

La Fanfara dei Bersaglieri di Guidonia Montecelio; sotto, insieme al sindaco Antonio Cornacchia

L’evento speciale dedicato alla musica e alla solidarietà è stato organizzato dalla nuova Pro Loco santangelese in favore della campagna sulla ricerca delle malattie genetiche rare nell’ambito di “Fanfare per Telethon”, progetto nato dalla collaborazione tra l’Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB) e la Fondazione Telethon.

Alcune delle attrazioni allestite per il Natale di Sant’Angelo Romano

Il concerto della Fanfara dei Bersaglieri in occasione della festa dell’Immacolata ha inaugurato il calendario degli appuntamenti previsti in piazza Umberto I fino alla giorno dell’Epifania.

Dopo l’inaugurazione di ieri la kermesse “Sant’Angelo Romano – Tra Magia e Tradizioni” prevede altri sei appuntamenti: il 19, 20, 21, 25 e 28 dicembre, e il 6 gennaio 2026.

Il Borgo illuminato per le festività natalizie

Giorni speciali, tra luci, emozioni e momenti che profumano di tradizione. In piazza Umberto I ci saranno la casa di Babbo Natale e tanto divertimento per i bambini, golosità per tutti, prodotti locali e atmosfere autentiche,mercatini solidali e la seconda edizione del concorso “L’addobbo più bello”.

Il sindaco Antonio Cornacchia insieme ad alcuni assessori e consiglieri

“La nostra gratitudine oggi va alla Fanfara di Guidonia Montecelio per il meraviglioso concerto solidale a sostegno della ricerca Telethon: un momento di musica e generosità che ha reso speciale l’inizio delle festività”, si legge in un comunicato dell’amministrazione comunale di Sant’Angelo Romano guidata dal sindaco Antonio Cornacchia.

“Un ringraziamento speciale – prosegue la nota – alla nuova Pro Loco, che con entusiasmo e impegno ha organizzato la festa dell’8 dicembre, trasformando la piazza in un luogo pieno di atmosfera e calore, soprattutto per i bambini.

E grazie a tutta la cittadinanza, che con la propria presenza ha dato vita a un pomeriggio davvero unico: vedere la piazza animarsi di famiglie, bambini e sorrisi è la conferma più bella di quanto una comunità unita possa creare.

Siete voi, con la vostra partecipazione, a dare energia al paese e a renderlo vivo, accogliente, autentico.

Vi aspettiamo ai prossimi eventi, perché ogni incontro diventa speciale solo quando ci siete voi.

Buon inizio delle festività”.