Sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 saranno due giorni dedicati allo sport da combattimento a Guidonia.

La Palestra Comunale di via Po, nel Centro cittadino, ospita “Kings of the Ring”, manifestazione organizzata dalla “Extreme Top fighters” (ETF), ente che si occupa della promozione di sport da combattimento e arti marziali, con la partecipazione di Wpkc e Imtka, importanti realtà mondiali degli sport da combattimento.

Umberto Lucci di Guidonia, ex campione del mondo di Kickboxing

Dalla boxe alla MMA tutto in un unico evento, con campioni Mondiali che interverranno da tutta Europa.

Protagonisti i professionisti più famosi accanto agli atleti dilettanti, ai ragazzi e ai più piccoli con la passione per Kickboxing, Muay Thai, Boxe Grappling, MMA, Karate, Kick Striking.

Il programma prevede per venerdì 12 dicembre l’arrivo e il peso degli atleti partecipanti al Galà con incontri face to face tra di loro.

Sabato 13 dicembre appuntamento col Galà.

Inizio dei match ore 16 con incontri preliminari di Kickboxing, Boxe, K1, MMA nei quali si scontrano atleti provenienti da tutta Italia e si contendono i match con i titoli in palio.

Quest’anno verrà assegnato il titolo mondiale King of The Ring.

Alle ore 20 inizia la card principale con la sfida tra Italia e Francia. Domenica 14 la gara sarà dedicata agli amatori adulti.

Tra gli italiani in gara, Riccardo Francesconi di Fonte Nuova, già vincitore di vari match nazionali che sfida il campione francese in un match sui 3 round.

L’ex campione del mondo di Kickboxing, Umberto Lucci di Guidonia, sfida il francese Bilal Zapetti per la corona mondiale di Full contact wpkc.

Nata nel 2016 proprio dall’idea di Umberto Lucci, la “Extreme Top fighters” (ETF) ha come missione principale quella di dare spazio agli atleti dilettanti, ragazzi, bambini, non professionisti.

Eventi di punta dell’organizzazione sono il Revenge Fighting Campionship dove si giocano i titoli maggiori anche con match professionisti.

Le finali assolute di fine stagione attirano solitamente 500 atleti partecipanti dall’Italia e dall’estero.

“Kings of the Rings è la novità di quest’anno – dichiara Umberto Lucci, presidente e fondatore di Extreme Top Fighters – l’appuntamento ha sostituito la Christmas Cup giunta alla quarta dizione nel 2024.

La mia missione come fondatore di ETF – prosegue Lucci – è quella di dare lustro agli sport da combattimento, ma soprattutto offrire un’opportunità alle ragazze e ai ragazzi che hanno la voglia di emergere e farsi strada in discipline durissime, ma profondamente appaganti, quali sono gli sport da combattimento.

Il tutto valorizzando sempre chi merita e si impegna sinceramente, senza alcuna distinzione di sesso, età o provenienza sociale”.

L’evento potrà essere seguito in diretta presso la Palestra Comunale di Guidonia al costo di 15 euro ed in streaming su Primezone.it il 13/12/2025, dalle ore 17:00 al costo di 10 euro.