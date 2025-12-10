Il Colonnello Vittorio Capriello è il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Stamane, mercoledì 10 dicembre, nella caserma “Francesco Arcioni” di via Nomentana, a Roma, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza della Capitale tra il Generale di Brigata Giancarlo Franzese (cedente) e il Colonnello Vittorio Capriello (subentrante), alla presenza del Comandante Regionale Lazio, Generale di Divisione Mariano La Malfa.

Lo annuncia un comunicato stampa del Comando provinciale delle Fiamme Gialle.

All’evento ha presenziato una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio nella provincia, della Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, nonché delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Il Generale Franzese andrà ad assumere il prestigioso incarico di Capo del III Reparto Operazioni presso il Comando Generale della Guardia di Finanza.

Il Colonnello Capriello, proveniente dal I Reparto del Comando Generale, è nato a Napoli nel 1974 ed è laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria.

Ha conseguito tre master universitari di II livello in “Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale”, “Intelligence, Investigation Security” e “Diritto e Gestione della Crisi d’Impresa”, oltre a un executive course in “Fintech and Crypto Assets” presso la Luiss School of Law. È coautore di pubblicazioni specialistiche e docente presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria.

Ha precedentemente ricoperto incarichi comando alle sedi di Caserta, Foggia, Genova e Cagliari, oltreché ruoli di alta direzione al Comando Regionale Campania e al Comando Generale, dove è stato Capo Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri.

Il Generale di Divisione La Malfa ha ringraziato l’Ufficiale cedente per i lusinghieri risultati conseguiti alla guida del Comando Provinciale e rivolto al Colonnello Capriello un augurio di “buon lavoro” nel nuovo incarico.