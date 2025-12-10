TIVOLI - Ponte Gregoriano, 10 mila euro per abbattere un albero e piantarne 14

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 10 Dicembre 2025

La ditta interviene anche all’ingresso del Tribunale

A Tivoli per un albero da abbattere, altri 14 vengono piantumati.

Lo stabilisce la determina numero 3569 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata venerdì 5 dicembre dal dirigente all’Ambiente Matteo Neri.

Con l’atto viene disposto l’affidamento diretto degli interventi di manutenzione del verde alla “Eurogreen Srl” di Monterotondo per un importo complessivo pari a 10.101 euro e 60 centesimi.

La ditta interverrà presso i siti di Ponte Gregoriano e all’ingresso del Tribunale di viale Arnaldi per la rimozione delle ceppaie, l’abbattimento di un leccio, la messa a dimora di 14 alberature, ivi inclusa la raccolta e il trasporto ad impianto autorizzato dei residui.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  TIVOLI – Aggiornata la graduatoria per l’assegnazione delle case popolari

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 