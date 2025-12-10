A Tivoli per un albero da abbattere, altri 14 vengono piantumati.
Lo stabilisce la determina numero 3569 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata venerdì 5 dicembre dal dirigente all’Ambiente Matteo Neri.
Con l’atto viene disposto l’affidamento diretto degli interventi di manutenzione del verde alla “Eurogreen Srl” di Monterotondo per un importo complessivo pari a 10.101 euro e 60 centesimi.
La ditta interverrà presso i siti di Ponte Gregoriano e all’ingresso del Tribunale di viale Arnaldi per la rimozione delle ceppaie, l’abbattimento di un leccio, la messa a dimora di 14 alberature, ivi inclusa la raccolta e il trasporto ad impianto autorizzato dei residui.