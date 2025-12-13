GUIDONIA – Assalto in tabaccheria: rubati gratta e vinci, sigarette elettroniche e biglietti del bus

Prosegue senza sosta l’ondata di furti ai danni delle attività commerciali a ridosso della via Tiburtina, tra Tivoli e Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Dopo la raffica di assalti ai locali ubicati nel quartiere di Bagni di Tivoli, ora è la volta degli esercizi commerciali della confinante Villalba di Guidonia.

La storica tabaccheria di via Lazio a Villalba di Guidonia presa di mira stanotte

All’alba di oggi, sabato 13 dicembre, i soliti ignoti hanno preso di mira la storica tabaccheria gestita dal 2000 da Romolo Scamolla al civico 21/A di via Lazio, una traversa della Tiburtina dove ha sede la delegazione comunale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i ladri sono entrati in azione alle ore 3,38.

I ladri tagliano la saracinesca della tabaccheria

Le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno ripreso tre uomini incappucciati che hanno tagliato a metà la saracinesca col frullino a batteria e forzato la porta d’ingresso con un piede di porco.

A quel punto, i malviventi hanno fatto manbassa di tabacchi, sigarette elettroniche, biglietti e abbonamenti del bus, gratta e vinci, oltre a cioccolate in esposizione e il cassetto col fondo cassa.

Pare che l’assalto sia stato messo a segno in meno di 5 minuti e il rumore abbia svegliato i residenti, uno dei quali sarebbe sceso in strada mentre i ladri erano già in fuga verso la via Tiburtina a bordo di un’auto di colore scuro.

Romolo Scamolla, dal 2000 titolare della tabaccheria aperta dal padre negli anni 70

Sul posto è intervenuto il titolare Romolo Scamolla e una volante della Polizia di Stato.

Il bottino sarebbe superiore ai 10 mila euro.

Vale la pena ricordare che il furto di stamattina è soltanto l’ultimo di una lunga serie.

Il “Bar Cavallino Rosso” all’angolo tra piazza della Repubblica e via Tiburtina

All’alba di giovedì 27 novembre i soliti ignoti avevano già preso di mira il “Bar Cavallino Rosso” all’angolo tra piazza della Repubblica e via Tiburtina (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Una foto del semaforo fuori uso e della cabina elettrica demolita

Verso le ore 2,25 4 uomini incappucciati a bordo di un furgone Fiat Doblò hanno tentato di sradicare la grata di protezione della porta d’accesso sul lato di via Tiburtina con delle corde per imbracature utilizzate per spostamenti di container attaccandole alla scocca del furgone.

Una mossa azzardata perché quando il conducente del Doblò ha ingranato la marcia, l’inferriata è rimasto dove stava mentre a “strapparsi” sono state le corde.

A quel punto, i ladri hanno lanciato il furgone in retromarcia contro la grata, senza riuscire a scassinarla.

Il mini market alimentari al civico 16 di via Cesare Augusto, a Tivoli Terme

All’alba del giorno precedente, mercoledì 26 novembre, nella confinante Tivoli Terme i ladri avevano “visitato” il mini market alimentari al civico 16 di via Cesare Augusto, la strada laterale alla via Tiburtina sede di numerosi altri negozi, uffici e abitazioni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La serranda e la vetrata danneggiate dai ladri al minimarket

La telecamera di videosorveglianza del negozio gestito da un commerciante bengalese ha ripreso alle 4 del mattino un gruppo composto da due ragazzi e due ragazze, ladri maldestri che hanno tentato invano di forzare la saracinesca, costretti a rinunciare, pur avendo già spaccato la vetrata di ingresso del mini market.

In quella settimana i furti ai danni delle attività commerciali di Bagni si sono ripetuti con cadenza giornaliera.

“Fabietto”, lo storico barbiere al civico 204 della via Tiburtina

La vetrata del negozio è stata sfondata con un sasso di travertino

All’alba di martedì 25 novembre, i ladri hanno messo a segno un furto da “Fabietto Immagine”, lo storico parrucchiere con oltre vent’anni di attività al civico 204 della via Tiburtina, a Tivoli Terme: portati via 47 euro dal fondo cassa, i danni ammontano a circa 2 mila euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il Bar “Al Monumento”, storico locale sito al civico 222 di via Tiburtina

Lunedì 24 novembre nel mirino è finito il Bar “Al Monumento”, storico locale sito al civico 222 di via Tiburtina, davanti allo stabilimento delle Terme di Roma.

Obiettivo dei ladri, il distributore automatico di palline con sorpresa per bambini installato accanto alla porta d’ingresso del locale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i ladri hanno agito alle 6 del mattino, quando il sole non era ancora sorto, ma il locale era già aperto.

Il Bar “Cavallino Rosso” di via Tiburtina a Tivoli Terme più volte nel mirino dei ladri

Qualche minuto dopo di lunedì 24 novembre stessa scena al “Bar Cavallino Rosso”, lo storico locale di via Tiburtina 293 a Tivoli Terme di proprietà della famiglia D’Ascia, fondato dal compianto capostipite Vittorio D’Ascia scomparso il 30 settembre 2020.

Due dei tre distributori automatici di palline con sorpresa per bambini

I ladri hanno portato via uno dei tre distributori automatici di palline con sorpresa per bambini installati accanto alla porta d’ingresso del locale.

La pizzeria al taglio “Fermento” di via Tiburtina 212, inaugurata il 10 novembre

A fare le spese dell’escalation di furti è stata anche “Fermento”, la pizzeria al taglio al civico 212 di via Tiburtina, inaugurata lunedì 10 novembre.

I malviventi sono entrati in azione verso le ore 3 di mercoledì 19 novembre.

Prima hanno scardinato la serranda, quindi hanno demolito la vetrina e il bancone del locale.

Ignoto il bottino.

La serranda scardinata a “Mademoiselle”, il Centro estetico di via Nicodemi

Nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 novembre due ladri hanno colpito da “Mademoiselle”, il noto Centro estetico al civico 14 di via Marcantonio Nicodemi, a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Tivoli Terme (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quel caso hanno portato via il barattolo delle mance contenente 50 centesimi, oltre al pennello del fard, lo smalto e i cotton fioc.

Lo storico “Bar Marcello” al civico 210 della via Tiburtina, a Tivoli Terme

Un’immagine del furto messo a segno al “Bar Marcello”

Martedì 30 settembre, furto notturno allo storico “Bar Marcello” al civico 210 della via Tiburtina, a Tivoli Terme: in quel caso i ladri hanno portato via il fondocassa e centinaia di Gratta e Vinci per un valore di circa 4.500 euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).