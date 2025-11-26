TIVOLI – Bagni sotto scacco, tentato furto al mini market: caccia a due ragazzi e due ragazze

La tecnica è sempre la stessa.

Con un piede di porco forzano la saracinesca e con un sasso di travertino spaccano la vetrata.

I ladri continuano a tenere sotto scacco le attività commerciali di Tivoli Terme.

Il mini market alimentari al civico 16 di via Cesare Augusto, a Tivoli Terme

L’ultimo assalto è stato messo a segno all’alba di oggi, mercoledì 26 novembre, ai danni del mini market alimentari al civico 16 di via Cesare Augusto, la strada laterale alla via Tiburtina sede di numerosi altri negozi, uffici e abitazioni.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la telecamera del sistema di videosorveglianza interna al negozio gestito da un commerciante bengalese ha ripreso alle 4 del mattino un gruppo composto da due ragazzi e due ragazze.

La serranda e la vetrata danneggiate dai ladri al minimarket

Pare che, mentre le due donne facevano da palo, i due giovani incappucciati abbiano tentato invano di forzare la saracinesca, ma siano stati costretti a rinunciare, pur avendo già spaccato la vetrata di ingresso del mini market.

A scoprire il tentato furto alle 7,30 di stamattina è stato il titolare che ad aprile scorso ha inaugurato l’attività commerciale: l’uomo ha immediatamente allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 e sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della locale stazione di Tivoli Terme.

I furti ai danni delle attività commerciali di Bagni proseguono senza sosta, sempre con la stessa tecnica.

“Fabietto”, lo storico barbiere con oltre vent’anni di attività al civico 204 della via Tiburtina

La vetrata del negozio è stata sfondata con un sasso di travertino

All’alba di ieri, martedì 25 novembre, i ladri hanno messo a segno un furto da “Fabietto Immagine”, lo storico parrucchiere con oltre vent’anni di attività al civico 204 della via Tiburtina, a Tivoli Terme, a poche centinaia di metri dal mini market preso di mira stanotte: al barbiere sono stati portati via 47 euro dal fondo cassa lasciando danni per circa 2 mila euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sopra e sotto, alcune immagini del furto ai danni del Centro estetico di via Nicodemi

Nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 novembre due ladri – probabilmente gli stessi – hanno colpito da “Mademoiselle”, il noto Centro estetico al civico 14 di via Marcantonio Nicodemi, a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Tivoli Terme (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quel caso hanno portato via il barattolo delle mance contenente 50 centesimi, oltre al pennello del fard, lo smalto e i cotton fioc.