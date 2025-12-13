TIVOLI – Natale, il 20 dicembre arriva la pista di pattinaggio su ghiaccio

Tra i due litiganti, il terzo gode.

Gli antichi proverbi non sbagliano mai.

Si riassume così il caso del travagliato Villaggio di Natale 2025 che l’amministrazione comunale di Tivoli guidata dal sindaco Marco Innocenzi aveva in programma dal 28 novembre al 6 gennaio 2026.

Ieri, venerdì 12 dicembre, con la determina numero 3676 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – il dirigente alle Attività produttive Riccardo Rapalli ha accolto la proposta dell’Associazione “Ice Park Asd” di Roma per l’istallazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio a Piazza Garibaldi nel periodo compreso tra il 20 dicembre e l’11 gennaio 2026, senza oneri diretti a carico dell’Amministrazione comunale.

La pista allestita dall’Associazione “Ice Park Asd” a Ladispoli

Si tratta di una Asd specializzata nel settore che durante festività natalizie 2025 ha già installato tre piste nella Capitale, a largo Beltramelli, piazza Cavour e piazza Re di Roma, più una a Ladispoli.

Mercoledì 10 dicembre Carlo Chiaramonte, legale rappresentante dell’Associazione, ha protocollato la proposta in Comune risolvendo così il caso.

Vale la pena ricordare che il 14 ottobre il Comune di Tivoli aveva pubblicato un avviso per acquisire Manifestazioni di interesse per realizzare, organizzare e gestire le attività dedicate al tema delle Festività Natalizie.

Prima in graduatoria era stata la “Italica Solution Srl”, società riconducibile all’imprenditore tiburtino Martin Avaro alla quale il 4 novembre era stato affidato il servizio se non fosse che il 24 novembre la ditta aveva formalmente declinato l’incarico (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A quel punto, l’organizzazione del Villaggio di Natale era stata assegnata al secondo partecipante alla manifestazione di interesse, l’Associazione Piccoli Mercanti di Fabio Chiappini di Roma (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Una settimana dopo – era il primo dicembre – il Comune di Tivoli revocato l’incarico anche a Fabio Chiappini per l’impossibilità a realizzare il progetto con la pista di pattinaggio su ghiaccio, a causa della ristrettezza dei tempi a disposizione (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).