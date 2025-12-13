TIVOLI – Tragedia all’asilo nido, la maestra di Yusra: “Abbiamo fatto tutto il possibile per salvarla”

“Ho pensato a lungo se scrivere o meno questo post, sono stata davvero combattuta: esprimere ciò che sento oppure tacere in silenzio?

Un silenzio che fa un gran rumore…

Solo ora, con un briciolo di forza rimasta, trovo il coraggio di farlo.

Con il cuore a pezzi e un dolore che non riusciamo a descrivere, vi comunichiamo ciò che i media hanno anticipato ossia la perdita di una piccola, dolcissima anima, che si è addormentata inspiegabilmente”.

Il decesso della piccola è stato dichiarato alle 16,30 di giovedì al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli

Inizia così il doloroso racconto sui Social Network di una educatrice dell’asilo nido “L’Arcobalocco” di via Acquaregna a Tivoli, dove giovedì pomeriggio 11 dicembre Yusra, una bimba di appena due anni, è deceduta per cause in corso di accertamento (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“La nostra vita e quella del nostro nido, è cambiata per sempre – è lo sfogo dell’insegnante scritto stanotte su Facebook – In situazioni così surreali e scioccanti, tutto può apparire alterato.

Ho appreso solo stasera che Tivoli e l’intera cittadinanza sono sconvolte quanto noi ed è giusto esprimere apertamente ciò che sentiamo: stiamo vivendo giorni infernali, pieni di dolore e di un forte senso di impotenza.

Siamo certe che sarà fatta chiarezza.

Come Madre, Educatrice e Responsabile del Nido, posso solo dire che io e tutto il personale siamo affrante e vicine con tutto il nostro essere alla famiglia in questo momento di dolore.

Abbiamo fatto tutto il possibile per salvare la piccola, ma non è servito.

Questa è la cruda e dolorosa verità. Al di là di tutto ciò che I media possono scrivere.

Questo è il momento in cui scegliamo di informarvi e condividere il nostro dolore.

Lo facciamo ora e poi non scriveremo più in merito, per poter onorare il ricordo della piccola, nel silenzio necessario al lutto.

Vi chiediamo di rispettare il lutto di tutti e, soprattutto, il dolore straziante dei suoi genitori”.