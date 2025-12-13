PALOMBARA SABINA – “Comix”,  a Castello Savelli c’è il Festival del mondo fantasy

Dalle mura del castello Savelli, un richiamo riecheggia tra i regni dei nerd, cosplayer e amanti di fumetti.

Arriva per la prima volta a Palombara Sabina il “Palombara Comix”, due giorni di battaglie epiche tra giochi di ruolo, laboratori creativi, stand di fumetti, giochi da tavola, tornei, battaglie Larp, esibizioni musicali e tantissimi talk con ospiti di fama nazionale!

Organizzato all’interno dell’evento “Il Castello di Babbo Natale” – CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO – sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026, la roccaforte ospiterà per la prima volta un festival dedicato al mondo fantasy!

Sono previsti 20 stand commerciali a tema comics e saranno presenti:

– Richard htt YouTuber illustratore, fumettista e intrattenitore con 1MLN di Follower;

– Nerd Bori, trio comico romano formato da Claudio Colica, Riccardo Cotumaccio e Massimo Bulgarelli, diventati famosi per i loro sketch sul mondo nerd, fumetti e serie TV;

– Carla Grimaldi violinista fantasy e folk pop;

– Gara cosplay all’interno del castello organizzata da Incantales;

– Board games con la tana dei goblin;

– Sessioni di gioco di ruolo, carte collezionabili e battaglie LARP h24 insieme a Roleverse e altre associazioni.