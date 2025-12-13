TIVOLI – Lotta agli “zozzoni”, in Comune arrivano i Carabinieri Forestali

Arrivano i Carabinieri Forestali a Tivoli.

Lo stabilisce la delibera numero 324 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata giovedì 11 dicembre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Con l’atto viene dato indirizzo al Dirigente dell’Ufficio Patrimonio di assegnare in uso gratuito, tramite apposito atto, il locale di proprietà comunale sito in Piazza del Comune numero 3 al Comando Carabinieri Forestali, per l’istituzione di un presidio locale.

Era stato proprio il Comando dell’Arma a manifestare l’esigenza di disporre di un locale idoneo per istituire un presidio a Tivoli e potenziare così le attività di tutela ambientale, prevenzione e repressione dei reati in materia forestale, faunistica e paesaggistica.

Nel locale adiacente l’Amministrazione Comunale intende allocare l’Ufficio Europa con lo scopo di fornire informazioni e assistenza per l’accesso a fondi e programmi comunitari dell’Unione Europea.