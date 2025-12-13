TIVOLI – Lotta agli “zozzoni”, in Comune arrivano i Carabinieri Forestali

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 13 Dicembre 2025

Concesso un ufficio a Palazzo San Bernardino

Arrivano i Carabinieri Forestali a Tivoli.

Lo stabilisce la delibera numero 324 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata giovedì 11 dicembre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Con l’atto viene dato indirizzo al Dirigente dell’Ufficio Patrimonio di assegnare in uso gratuito, tramite apposito atto, il locale di proprietà comunale sito in Piazza del Comune numero 3 al Comando Carabinieri Forestali, per l’istituzione di un presidio locale.

Era stato proprio il Comando dell’Arma a manifestare l’esigenza di disporre di un locale idoneo per istituire un presidio a Tivoli e potenziare così le attività di tutela ambientale, prevenzione e repressione dei reati in materia forestale, faunistica e paesaggistica.

Nel locale adiacente l’Amministrazione Comunale intende allocare l’Ufficio Europa con lo scopo di fornire informazioni e assistenza per l’accesso a fondi e programmi comunitari dell’Unione Europea.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  SANT'ANGELO ROMANO - Corso antitruffa dei carabinieri al Centro anziani

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 