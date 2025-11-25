PALOMBARA SABINA – Elfi, mercatini e Laboratori ludici: torna “Il Castello di Babbo Natale”

A Palombara Sabina torna “Il Castello di Babbo Natale”, un evento che nel 2019 e 2021 ha ospitato oltre 25.000 visitatori provenienti anche oltre Provincia.

Organizzato dal Centro anziani in collaborazione con l’associazione “Il magico Castello Savelli”, l’evento si terrà nella roccaforte medievale nelle giornate del 6, 7, 8, 13, 14, 20 e 21 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026 (CLICCA E SCARICA IL PROGRAMMA).

Scopo istituzionale dell’Associazione “Il magico Castello Savelli” organizzatrice è la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale di Palombara Sabina; creare situazioni ed eventi che facciano conoscere le bellezze naturali e monumentali ai visitatori, nonché dei prodotti gastronomici tipici del territorio.

L’evento di Natale al Castello nasce proprio dall’idea di far rivivere l’antico Borgo, di creare atmosfere magiche con i colori, i suoni e i gusti tipici del territorio.

Verranno realizzate le visite guidate al Castello Savelli per avvicinare il visitatore all’arte e alla cultura del luogo.

Le vie del Paese che accedono al Castello lungo l’Antico Borgo verranno addobbate a festa per rivivere antiche atmosfere.

All’interno del Castello Savelli, verrà allestita la Casa di Babbo Natale.

I vari percorsi creati all’interno del Castello condurranno i visitatori in luoghi magici tra musiche natalizie e luci colorate. I più piccoli avranno la possibilità di spedire la letterina in un apposito spazio appositamente creato.

Durante il percorso si potranno visionare anche le antiche carceri, stanze di valore artistico, che verranno debitamente allestite per l’occasione. Sarà istituita l’Antica Accademia degli Elfi dove i bimbi potranno leggere e ascoltare antiche storie. Nel giardino verranno istallate tipiche casette di legno dove i visitatori troveranno prodotti tipici natalizi e del territorio, dolci e bevande calde, zucchero filato, stand gastronomici e animazione dedicata.

I Bambini troveranno laboratori ludici e didattici.

La loro attenzione sarà sempre catturata da spettacoli di magia, balli e parate di Babbo Natale elfi e supereroi e principesse. Nel giardino, infatti e nella sala Ottaviani si svolgeranno gli spettacoli di magia e i concerti pomeridiani. Attenzione particolare verrà dedicata allo sviluppo della consapevolezza, soprattutto nei più piccoli, circa l’importanza della raccolta differenziata con il mitico Mago Riciclone.

L’animazione continua degli Elfi, delle Castellane e dei supereroi sarà continua e svolta in tutti i luoghi.

Grazie alla preziosa collaborazione con Mago Mario Eventi Srls che curerà la maggior parte degli eventi, si riuscirà ad offrire una gamma di spettacoli e divertimenti in grado di catturare l’attenzione dei più piccoli come dei più grandi.

Non mancherà il mitico Coro Gospel Chairdi Tivoli sempre presente, così come i mitici Road to Wonderland con tre spettacoli fantastici!

Ci saranno anche nuovi artisti di strada, gruppi bandistici e Majorettes.

Divertimento assicurato, colori, luci e tante altre sorprese!!!!