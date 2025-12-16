PALOMBARA SABINA – La prima riunione dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme 

di Angelo Gomelino

Lo scorso venerdì 12 dicembre la Delegazione Locale “Sabina- Poggio Mirteto” dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme si è riunita a Palombara Sabina per la sua prima uscita ufficiale.

La riunione, che è servita per un confronto sui programmi per il prossimo anno, è stata preceduta dalla Santa Messa celebrata nella chiesa di San Biagio da Monsignor Paolo Gilardi, Priore della Delegazione e Vicario Generale della Diocesi di Sabina e Poggio Mirteto, che non ha mancato di ricordare nella preghiera i cavalieri defunti Antonio Petrocchi e Daniele De Santis.

Il Delegato dottor Simone Urbani e la Dama Renata Tassi

Erano presenti, inoltre, i cavalieri dell’Ordine: il dottor Simone Urbani, Delegato Locale di Sabina-Poggio Mirteto, Don Luiz Da Costa Direttore Caritas Diocesana, le Dame Renata Tassi e Anna De Santis, Mario Marini, Renzo Donati, Rosario Bonomo, Agostino Ippoliti, Pietro Luciani e Giuseppe Ciucci.

Non ha fatto mancare la sua presenza Monsignor Padre Giulio Cerchietti, Officiale della Congregazione dei Vescovi – SCV.

Il conviviale e lo scambio degli auguri natalizi

La serata si è conclusa con una cena conviviale e lo scambio degli auguri per le prossime festività natalizie.

La Delegazione dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme è di recente costituzione essendo stata istituita il 16 maggio 2025 con decreto del Cardinale Gran Maestro, Fernando Filoni sotto la denominazione di Delegazione Locale di “Sabina- Poggio Mirteto”.

Il Priore Don Paolo Gilardi

Contestualmente è avvenuta la nomina del Cavalier dottor Simone Urbani a Delegato Locale e di Monsignor Cavalier Don Paolo Gilardi a Priore.

Al momento la Delegazione conta 32 iscritti, tra cavalieri e dame.

La foto di gruppo nella chiesa di San Biagio a Palombara Sabina

Qualche breve notizia sull’Ordine, ripresa dal sito del Gran Magistero – Vaticano.

“L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme è un’istituzione laicale posta sotto la protezione della Santa Sede. Esso si prefigge lo scopo di rafforzare nei suoi membri la pratica della vita cristiana, di sostenere e aiutare le opere e le istituzioni della Chiesa Cattolica in Terra Santa nel senso più ampio del termine, e particolarmente quelle del Patriarcato Latino di Gerusalemme che include anche Cipro e la Giordania, sostenendo così la presenza cristiana nei territori biblici.

Attualmente l’Ordine conta circa 30.000 membri che sono organizzati in più di 60 Luogotenenze e Delegazioni Magistrali presenti in quasi 40 paesi del mondo. Il sostegno economico per il quale i membri dell’Ordine si impegnano rappresenta uno dei principali introiti del Patriarcato da destinare a fini sociali caritativi.

L’Ordine ha una struttura prettamente gerarchica, al vertice della quale si pone il Cardinale Gran Maestro che, nominato direttamente dal Santo Padre, regge e governa l’Ordine. Fu Pio XII nel 1949 a stabilire che il Gran Maestro dell’Ordine fosse un cardinale, assegnando al Patriarca di Gerusalemme la prerogativa di Gran Priore. Attualmente è il cardinale Fernando Filoni a rivestire questo ruolo importante alla guida dell’Ordine”.