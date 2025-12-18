MORICONE – Ufficio postale chiuso per lavori, utenti dirottati a Montelibretti

Sono partiti anche nell’ufficio postale di Moricone, i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della Pubblica Amministrazione in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti.

In un contesto generale in cui in molte realtà periferiche si assiste a una progressiva riduzione dell’offerta dei servizi, Poste Italiane non solo mantiene la sua capillarità ma rafforza la propria presenza investendo nel futuro del territorio con progetti, interventi e iniziative concrete finalizzate a valorizzare le comunità meno densamente abitate per un’Italia più inclusiva, connessa e vicina ai bisogni di ogni cittadino e di ogni comunità.

Le misure temporanee per garantire la continuità dei servizi.

Da domani, venerdì 19 dicembre e per l’intera durata dei lavori, Poste Italiane ha predisposto il potenziamento della sede di Montelibretti, in via Garibaldi, 43, con uno sportello interamente dedicato ai cittadini di Moricone, che osserva orario dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35 e il sabato fino alle ore 12:35.

Presso lo sportello dedicato saranno disponibili tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

A disposizione della clientela anche l’ATM Postamat presso il quale, oltre ai prelievi automatici di denaro, è possibile effettuare numerose operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista movimenti.

Poste Italiane ricorda che per tutti i servizi in circolarità i cittadini possono recarsi presso qualsiasi ufficio postale utilizzare anche tutti i canali complementari come l’app “Poste Italiane” e il sito poste.it, con i quali è possibile effettuare “da remoto” molti dei servizi tradizionalmente erogati a sportello. Infatti, senza bisogno di recarsi fisicamente in ufficio postale, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, si possono pagare varie tipologie di bollettini postali (compreso MAV, pagoPA, multe automobilistiche e pagamento bollo auto e moto bollettini), monitorare spedizioni di corrispondenza e pacchi, inviare raccomandate e telegrammi, effettuare pagamenti e bonifici, monitorare le proprie spese, trasferire denaro e altri numerosi servizi.

Gli interventi previsti presso la sede di Moricone, salvo imprevisti, avranno una durata stimata in 40 giorni lavorativi.