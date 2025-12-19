GUIDONIA – Natale, mercato straordinario a Villanova

Domenica 21 dicembre si terrà il tradizionale mercato straordinario in occasione delle festività natalizie in piazza San Giuseppe Artigiano a Villanova, quartiere di Guidonia Montecelio.
Lo stabilisce l’ordinanza numero 459 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata mercoledì 17 dicembre dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo con che ha accolto la proposta dell’UPVAD (Unione Provinciale Venditori Ambulanti).
Il mercato domenicale di Natale si terrà dalle ore 8 alle ore 14.
L’amministrazione comunale ha accolto la proposta dell’UPVAD in quanto l’apertura straordinaria consentirebbe di fornire il servizio utile alla collettività anche al gran numero di cittadini che non possono frequentare il mercato nei giorni feriali della settimana.
Inoltre il mercato straordinario è un’occasione per sostenere gli operatori che svolgono attività su spazi e aree pubbliche, dando impulso a un settore in sofferenza come quello del commercio.