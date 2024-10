Il Comune di Monterotondo approva la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Lo stabilisce la determina numero 892 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata ieri, giovedì 17 ottobre, dalla Dirigente del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie Laura Felici.

Dall’atto emerge che il Comune di Monterotondo il 07 settembre 2010 ha indetto il nuovo bando generale per l’assegnazione delle case popolari, ma soltanto il 29 novembre 2022 la Giunta Comunale presieduta dal sindaco Riccardo Varone ha nominata la Commissione per la formazione della Graduatoria. Graduatoria provvisoria che era stata approvata il 28 dicembre 2023 sulla base delle domande pervenute fino alla data del 30 novembre 2023.

In questi mesi la Commissione ha esaminato la documentazione integrativa a corredo delle domande pervenute e ha stilato la graduatoria definitiva (CLICCA E LEGGI LA GRADUATORIA DEFINITIVA).

Nell’elenco figurano 253 famiglie aventi diritto.

Al primo posto con 15 punti ci sono ben 4 nuclei, seguiti da una famiglia in seconda posizione con 13 punti. Seguono al terzo posto ben 26 nuclei a pari merito con 12 punti. In quarta posizione a pari merito risultano altre 10 famiglie con 11 punti, davanti a 38 famiglie aventi diritto con 10 punti. In fondo alla lista, 9 famiglia con un punteggio pari a zero.

Per la cronaca, la Commissione ha respinto le domande di 39 famiglie rimaste escluse dalla graduatoria definitiva (CLICCA E LEGGI L’ELENCO DEGLI ESCLUSI).