TIVOLI – Alessandro Giannetti, secondo giorno di ricerche del corpo nell’Aniene

Continuano anche oggi, domenica 22 febbraio, di ricerche del corpo di Alessandro Giannetti, il 31enne di Tivoli scomparso da domenica mattina 8 febbraio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Alessandro Giannetti, il 31enne di Tivoli scomparso dall’alba di domenica 8 febbraio

Per il secondo giorno consecutivo il fiume Aniene e le sponde vengono perlustrati nella zona di Ponte Lucano dai nuclei specializzati dei vigili del fuoco insieme alla Polizia di Stato, alla Polizia locale e ai volontari delle tre associazioni di Protezione Civile “Volontari Valle Aniene Associati”, “Gruppo Operativo Soccorso” e “AVRST-Associazione Volontari Radio Soccorso Tivoli”.

Un momento delle ricerche di oggi, domenica 22 febbraio

A sondare il fiume Aniene sono gli operatori del Nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale), unità specializzata nel soccorso in ambienti impervi, in altezza, profondità o in contesti alluvionali, insieme ai colleghi del TAS (Topografia Applicata al Soccorso)che produce, analizza e impiega dati geo-referenziati utili alla gestione delle emergenze, oltre agli specialisti del SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) droni utilizzati per il soccorso che consentono la ricognizione dei siti riducendo l’esposizione al pericolo dei soccorritori, e del GOS (Gruppo Operativo Speciale), impiegato nelle operazioni di soccorso per aprire varchi e facilitare il transito dei mezzi di soccorso.

Gli operatori ricordano ai cittadini di non intralciare o sostituirsi all’operato delle forze in campo. Per ogni dubbio o informazione utile, è possibile rivolgersi al 112.

Vale la pena ricordare che mercoledì pomeriggio 18 febbraio i vigili del fuoco hanno estratto dall’Aniene la Volkswagen Lupo di Alessandro Giannetti vuota al termine di una giornata campale, l’ennesima di strazio per i genitori del ragazzo, Franco e Katia, che da mercoledì 11 tutti i giorni sono stati presenti a Ponte Lucano per seguire l’andamento delle ricerche nella speranza di riabbracciare il loro unico figlio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Le ricerche di Alessandro proseguono nei prossimi giorni.