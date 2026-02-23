TIVOLI – Antonio Manna è il nuovo manager del Centro di formazione professionale “Rosmini”

Il professor Antonio Manna è il nuovo amministratore unico di “Tivoli Forma S.r.l.”, la società in house partecipata del Comune di Tivoli che gestisce il Centro di Istruzione e Formazione Professionale “Antonio Rossini”.

Il sindaco Marco Innocenzi gli ha assegnato l’incarico al termine di una accurata selezione per la ricerca di un manager al quale affidare la gestione delle società partecipata dall’Ente.

Vale la pena ricordare che il professor Antonio Manna è stato Rettore del Convitto nazionale “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Tivoli dal 2015 al 2024 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nato a febbraio del 1955 a Casalnuovo di Napoli, dove è stato sindaco dal 21 luglio 2005 al 22 dicembre 2007, Antonio Manna ha iniziato la sua carriera da preside nell’hinterland tiburtino nel 2008, dirigendo per 2 anni l’allora scuola media “Giovanni XXIII” di Villanova di Guidonia.

Nel 2010 il salto alle scuole superiori e la presidenza per sei anni presso l’Istituto Psico-Pedagogico (oggi Liceo delle Scienze Umane) “Isabella d’Este” di Tivoli.

Nel 2015 il mandato da Rettore del Convitto nazionale “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Tivoli.

Durante i 16 anni di servizio nell’area tiburtina Antonio Manna è stato anche reggente delle scuole di Vicovaro, Arsoli e dell’attuale Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Villanova di Guidonia.

Dal primo settembre 2024 il professor Antonio Manna è in pensione dopo 42 anni di servizio.

Nell’incarico di Amministratore unico della società in house “Tivoli Forma Srl” l’ex Rettore subentra alla professoressa Maria Laura Giovannelli, ex preside dell’Istituto tecnico “Enrico Fermi” nominata per la prima volta dall’ex sindaco Giuseppe Proietti il 30 giugno 2022 per 3 anni ovvero fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.

Il 14 luglio 2025 il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi aveva confermato la professoressa Giovannelli come Amministratore unico della società in house “Tivoli Forma Srl” fino al 31 dicembre 2025 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La ex preside dell’Istituto tecnico “Enrico Fermi” era stata nominata per la prima volta dall’ex sindaco Giuseppe Proietti con decorrenza il 30 giugno 2022 per 3 anni ovvero fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.

Nel frattempo, martedì 16 dicembre 2025 il Comune aveva pubblicato all’Albo Pretorio online i rispettivi avvisi per la presentazione di candidature per la nomina di amministratore della municipalizzata dei rifiuti Asa Tivoli Spa – CLICCA E LEGGI L’AVVISO -, di Asa Servizi S.r.l. – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – e di Tivoli Forma S.r.l. – CLICCA E LEGGI L’AVVISO -, società – quest’ultima – che gestisce l’Istituto professionale Rosmini.

La durata in carica degli Amministratori Unici è fissata comunque per un massimo di tre esercizi sociali.

La data di scadenza coincide con la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.