MONTECELIO – Al Museo Civico documenti e testimonianze su guerra, prigionia e internamento

Venerdì 28 febbraio 2026, alle ore 16:30, presso il Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani” (via XXV Aprile, Montecelio), si terrà la presentazione del volume Guidonia Montecelio 1940–1945. Documenti e memorie della guerra, della prigionia e dell’internamento, pubblicato nell’ambito della collana editoriale Ricerche sul territorio di Montecelio.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento e riflessione su una delle pagine più significative e complesse della storia del territorio, attraverso la valorizzazione di documenti, testimonianze e memorie legate al periodo della Seconda guerra mondiale.

L’incontro prevede proiezioni, immagini e letture di brani tratti dal volume, con l’obiettivo di restituire alla comunità un patrimonio storico e umano di grande rilevanza, favorendo la conoscenza e la consapevolezza delle vicende che hanno segnato Guidonia Montecelio tra il 1940 e il 1945.

A moderare l’evento sarà Francesco Ferruti, della Società Tiburtina di Storia e d’Arte.

Interverranno:

Zaccaria Mari, Direttore del Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani”

Aldo Cerroni, Dirigente dell’Area Cultura della Città di Guidonia Montecelio

Noemi Giovino, Direttrice della collana editoriale

Maria Sperandio, autrice di uno dei contributi del volume

Marco Brocchieri, co-curatore dell’opera

Le letture saranno a cura di Stefano Starna, attore e doppiatore.

L’ingresso è libero.

L’evento si configura come un momento di condivisione e partecipazione civica, volto a rafforzare il legame tra memoria storica e identità collettiva, promuovendo il dialogo intergenerazionale e la valorizzazione del patrimonio culturale locale.