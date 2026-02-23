MONTECELIO – Al Museo Civico documenti e testimonianze su guerra, prigionia e internamento

Venerdì 28 febbraio 2026, alle ore 16:30, presso il Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani” (via XXV Aprile, Montecelio), si terrà la presentazione del volume Guidonia Montecelio 1940–1945. Documenti e memorie della guerra, della prigionia e dell’internamento, pubblicato nell’ambito della collana editoriale Ricerche sul territorio di Montecelio.
L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento e riflessione su una delle pagine più significative e complesse della storia del territorio, attraverso la valorizzazione di documenti, testimonianze e memorie legate al periodo della Seconda guerra mondiale.
L’incontro prevede proiezioni, immagini e letture di brani tratti dal volume, con l’obiettivo di restituire alla comunità un patrimonio storico e umano di grande rilevanza, favorendo la conoscenza e la consapevolezza delle vicende che hanno segnato Guidonia Montecelio tra il 1940 e il 1945.
A moderare l’evento sarà Francesco Ferruti, della Società Tiburtina di Storia e d’Arte.
Interverranno:
- Zaccaria Mari, Direttore del Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani”
- Aldo Cerroni, Dirigente dell’Area Cultura della Città di Guidonia Montecelio
- Noemi Giovino, Direttrice della collana editoriale
- Maria Sperandio, autrice di uno dei contributi del volume
- Marco Brocchieri, co-curatore dell’opera
Le letture saranno a cura di Stefano Starna, attore e doppiatore.
L’ingresso è libero.
L’evento si configura come un momento di condivisione e partecipazione civica, volto a rafforzare il legame tra memoria storica e identità collettiva, promuovendo il dialogo intergenerazionale e la valorizzazione del patrimonio culturale locale.