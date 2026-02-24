MONTEROTONDO MENTANA – Controlli dei carabinieri contro furti e spaccio 

Un arresto per droga, 8 denunce per reati vari e 9 segnalazioni alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

E’ il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità svolto dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, unitamente a personale del Nucleo Elicotteri Roma Urbe e unità cinofile della Compagnia Carabinieri Polizia Militare Aeronautica militare.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dei carabinieri, l’operazione, che si è sviluppata nei comuni di Monterotondo, Mentana e Montelibretti, ha interessato in modo specifico le arterie nevralgiche del centro abitato, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso del servizio, svoltosi nell’arco pomeridiano serale di venerdì 20 febbraio, i Carabinieri hanno arrestato un 39enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari della Sezione Operativa, insospettiti da continuo via via in una stradina secondaria, hanno notato il giovane mentre cedeva ad un altro uomo un involucro, poi risultato contenere cocaina, decidendo di fermarlo.

I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di rinvenire indosso al 39enne del contante, in banconote di piccolo taglio, e materiale per il confezionamento.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli, il giovane è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.

Durante i controlli alla circolazione stradale, altri 5 uomini sono stati denunciati; in particolare tre 45enni ed un 58enne italiani sono stati sorpresi mentre, alla guida delle proprie autovetture, si aggiravano portando con loro dei coltelli o, in un caso, un palanchino, senza alcun giustificato motivo.

Uno dei 45enni si è anche rifiutato di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico, venendo denunciato anche per tale motivo, con il contestuale ritiro della patente.

Infine, un 27enne di origine sudamericana è stato bloccato all’uscita di un supermercato, do dove aveva asportato senza pagarli prodotti per la cura per il corpo.

I controlli, unitamente ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, sono stati estesi anche ad un cantiere nel comune di Montelibretti.

In tale circostanza, i tre amministratori unici delle tre ditte che stavano operando sono stati denunciati poiché sono state riscontrate alcune mancanze nell’ambito della sicurezza suoi luoghi di lavoro; in un caso, era stato anche impiegato un lavoratore in nero. Parallelamente, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di oltre 9.000 Euro.

Altre 9 persone infine, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, sequestrando complessivamente 40 grammi di hashish e 5 di cocaina.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 220 persone e controllato oltre 150 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 7.000 euro; una patente di guida ritirata.