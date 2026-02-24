SUBIACO – Addio al chirurgo Roberto Longo, il cordoglio dei colleghi

In riferimento all’articolo SUBIACO – Ospedale in lutto, si è spento il chirurgo Roberto Longo, dalla Asl Roma 5 di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:
Il Dottor Roberto Longo
“La ASL Roma 5 esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Dottor Roberto Longo.
Già responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’Ospedale Angelucci fino al 2021, il Dottor Longo è stato un punto di riferimento per tutta la comunità sublacense, che ancora oggi ne ricorda il lungo e prezioso servizio.
Alla riconosciuta professionalità ha affiancato profonda dedizione e rara sensibilità umana, qualità con cui negli anni ha guidato le équipe e si è preso cura dei propri pazienti.
Alla famiglia e ai suoi cari le più sincere condoglianze da parte della Direzione Strategica e di tutti i colleghi”.
