SUBIACO – Addio al chirurgo Roberto Longo, il cordoglio dei colleghi

Già responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’Ospedale Angelucci fino al 2021, il Dottor Longo è stato un punto di riferimento per tutta la comunità sublacense, che ancora oggi ne ricorda il lungo e prezioso servizio.

Alla riconosciuta professionalità ha affiancato profonda dedizione e rara sensibilità umana, qualità con cui negli anni ha guidato le équipe e si è preso cura dei propri pazienti.