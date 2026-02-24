GUIDONIA – Dossi sui rettilinei pericolosi nel centro abitato

Il Comune di Guidonia Montecelio prosegue nella realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati in asfalto per la sicurezza stradale degli utenti deboli della strada.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 61 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, lunedì 23 febbraio, dal Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi.

Con l’atto vengono individuati i punti in cui installare i dossi.

Sopra e sotto, i due punti in cui verranno installati gli attraversamenti pedonali rialzati in asfalto

Uno in Via Cavour, circa 15 metri dopo l’intersezione con via Gino Capponi direzione via Maremmana, in prossimità di piazza San Giuseppe Artigiano, luogo di ritrovo della popolazione e sede del parco pubblico molto frequentato da bambini e del circolo bocciofilo frequentato da anziani.

Un secondo attraversamento è previsto in Via Maremmana Inferiore in prossimità dell’intersezione con via Ciro Menotti.

Nell’ordinanza viene sottolineato che i passaggi pedonali rialzati hanno l’obiettivo di favorire l’attraversamento dei pedoni e di rallentare la velocità dei veicoli, nell’interesse della sicurezza stradale, della vivibilità e di altri interessi pubblici.

Accanto agli attraversamenti pedonali rialzati verrà installata la segnaletica verticale di segnalazione di velocità a 30 Km/h.

L’installazione dei dossi fa seguito alla richiesta dal Presidente della Commissione Lavori Pubblici Mauro De Santis risalente al 27 ottobre 2025 riguardante la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati nella Circoscrizione di Villanova, in particolare in via Cavour e via Maremmana.

Strade attraversate da un numero elevato di persone frequentanti i giardini pubblici, attività commerciali e scuole private, ma percorse ad una velocità maggiore ben oltre il limite consentito nonostante la segnaletica stradale.

Da qui, la scelta dei dossi come unica soluzione per indurre i veicoli a ridurre la velocità e favorire l’attraversamento dei pedoni nell’interesse della sicurezza stradale.