GUIDONIA – Mattia Memeo, ingegnere informatico e campione di Judo

Si chiama Mattia Memeo, 19enne di Setteville di Guidonia, è un eccellente studente universitario di Ingegneria informatica e un ottimo atleta.

Domenica 22 febbraio Mattia, atleta della Asd Judo Preneste allenato dal maestro Fabio Piacentini, è stato protagonista della Qualificazione al Campionato Italiano Juniores A2 di Judo organizzata dalla Fijlkam al PalaSojourner di Rieti, che ha visto la partecipazione di 66 atleti (60 Maschi e 6 Femmine) in rappresentanza di 42 società.

Con una prestazione di forza, tecnica e determinazione Mattia ha dominato la categoria – 100 chilogrammi vincendo due incontri sui tre disputati e ha conquistato il gradino più alto del podio.

Grazie alla vittoria Mattia Memeo ha staccato il pass per la fase nazionale che si terrà a Bari.