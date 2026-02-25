GUIDONIA – Incidente sul lavoro in officina, operaio ferito

Incidente sul lavoro nella giornata di oggi, mercoledì 25 febbraio, a Guidonia Montecelio, dove un operaio è stato trasportato in codice rosso in ospedale.
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano online Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto all’interno di un’officina in via della Tenuta del Cavaliere.
Un operaio era impegnato in alcune manovre con una autogru, quando per cause in corso di accertamento è caduto nel vuoto.
Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso del Policlinico “Umberto I” di Roma.
Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello SPreSAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) della Asl Roma 5.
Le indagini sono in corso.