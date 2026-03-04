MARCELLINA – Referendum Giustizia, costituito il Comitato per il Sì

Si è ufficialmente costituito il Comitato per il Sì di Marcellina, nato con l’obiettivo di informare, coinvolgere e promuovere le ragioni del voto favorevole, favorendo un confronto serio e partecipato in vista del prossimo Referendum costituzionale sulla Giustizia del 22 e 23 marzo.

Alla Presidenza del Comitato è stato nominato Pasquale Velardi, affiancato da Germano Giubilei, Nicola Cupidi, Toni Gallo, Margherita Salvatori, Mariano Danieli, Iris Pascucci, Giuseppe Passacantilli, Giuseppe Danieli, Giuseppe Antonini, Marco Di Massimo, Elvisse Meucci, Salvatore Salvatori e Domenico Macchia.

“Il Sì non è solo una scelta sulla scheda: è una scelta per il futuro – scrive in un comunicato alla redazione Pasquale Velardi – È partecipazione, è cambiamento, è impegno concreto per la nostra comunità.

Da oggi parte un percorso fatto di incontri, ascolto e mobilitazione.

Abbiamo bisogno di tutti: di chi vuole informarsi, di chi vuole dare una mano, di chi vuole essere protagonista”.

Il Comitato per il Sì di Marcellina ha organizzato banchetti informativi presso il Giardino Falcone e Borsellino nelle giornate di sabato 7 Marzo e sabato 14 Marzo dalle ore 10 alle ore 13, mentre venerdì 20 Marzo dalle ore 10 alle 13 in piazza Martiri delle Foibe e dalle ore 15:30 alle 19:30 in piazza Cesare Battisti.

Tra le varie iniziative, giovedì 12 Marzo alle ore 18 un convegno dedicato al Referendum Giustizia presso il ristorante “Campanellu” in via Maremmana inferiore con l’intervento di esponenti politici, avvocati ed esperti del settore.