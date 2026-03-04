MONTEROTONDO – Emanuele Trevi presenta il libro “Mia nonna e il conte”

Venerdì 6 marzo alle ore 18.30, a Monterotondo, la libreria Ubik di via Adige 2A ospiterà un appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea: Emanuele Trevi presenterà il suo ultimo libro, “Mia nonna e il conte”, edito da Solferino.

A dialogare con l’autore saranno Italo Arcuri e Francesca Di Rocco, in un confronto che si preannuncia ricco di suggestioni e approfondimenti.

Con questo nuovo lavoro, Emanuele Trevi torna a esplorare i territori della memoria e dell’identità, intrecciando racconto autobiografico e riflessione letteraria.

“Mia nonna e il Conte” racconta l’inaspettato e delicato legame che si sviluppa in tarda età tra la nonna dell’autore, Peppinella, e un anziano Conte, un affascinante studioso di storia borbonica.

La storia, ambientata nel giardino della nonna in Calabria, esplora un amore tardivo e privo di pretese, riflettendo sulla brevità del tempo e sulla capacità dell’affetto di fermare, anche se per poco, il suo scorrere inesorabile, trasformando la quotidianità in un momento magico e quasi iniziatico per il narratore.

Ne emerge una storia che indaga i legami familiari e il potere dei ricordi, restituendo al lettore un affresco intimo e al tempo stesso universale.

L’incontro alla libreria Ubik offrirà l’occasione per approfondire i temi del libro direttamente con l’autore, che da anni occupa un posto di rilievo nel panorama culturale italiano.

La presentazione si inserisce nel calendario di iniziative culturali che animano la Ubik di Monterotondo, confermando la libreria come presidio vitale di confronto e condivisione.

Un appuntamento aperto a lettori, appassionati e curiosi, per incontrare da vicino uno degli scrittori più raffinati della scena contemporanea e lasciarsi accompagnare in un viaggio tra memoria personale e immaginario collettivo.