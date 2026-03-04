VALLE DELL’ANIENE – Trasporti, nuovo collegamento nell’Udr 5 col capolinea Cotral di Subiaco

Regione e Astral comunicano che, in seguito alle segnalazioni e alle proposte presentate dai Comuni e alle successive attività di verifica, sono state varate alcune modifiche del servizio di trasporto pubblico locale all’interno della UdR 5 ‘Valle dell’Aniene’, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei cittadini di Rocca di Mezzo, Rocca Canterano, Canterano e Subiaco.

In particolare – si legge in un comunicato stampa – si è reso necessario attivare il collegamento per raggiungere il capolinea Cotral di Subiaco “Falcone”, punto di interscambio fondamentale per proseguire verso Roma.

La proposta di rimodulazione prevede l’estensione dell’orario di disponibilità di uno dei due minibus, attualmente operativi e destinati al servizio a chiamata nell’ambito C3 dell’UdR 5, dalle ore 4:30 alle ore 18:00, con l’inserimento di corse, automaticamente prenotate, da Rocca di Mezzo passando per Rocca Canterano, Canterano e Madonna della Pace fino al capolinea Cotral di Subiaco “Falcone”, nelle fasce orarie 06:10, 07:10, 08:10 e 19.00.

Viceversa, le corse dal capolinea Cotral di Subiaco “Falcone”, transitando per Madonna della Pace, Canterano, Rocca Canterano, fino a Rocca di Mezzo, saranno nelle fasce orarie 06:40, 07:40, 18:30.