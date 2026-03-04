SUBIACO – Benemerenza civica al Campione Mondiale di canoa Roberto Colazingari

E’ un atleta di livello internazionale nella disciplina della Canoa Slalom (C1), un esempio di dedizione, disciplina e attaccamento al territorio, che ha onorato il nome della sua Città di origine in tutto il mondo.

Con queste motivazioni il Comune di Subiaco ha conferito la Benemerenza civica per meriti sportivi a Roberto Colazingari, 33 anni il prossimo 7 aprile, più volte Campione italiano, europeo e mondiale nella Canoa Slalom (C1), formatosi sportivamente presso il Canoanium Club Subiaco, attualmente allenatore presso il Centro Sportivo Carabinieri.

La consegna ufficiale del riconoscimento è avvenuta lunedì 23 febbraio al Teatro Narzio di Subiaco nell’ambito del ‘Canoa Day‘, evento promosso dal Comune nell’ambito di Subiaco Capitale Italiana del Libro, con il sostegno del Ministro dello Sport e dei Giovani, e realizzata in collaborazione con l’Associazione culturale Lab DFG.

A consegnare il riconoscimento a Colazingari, che ha concluso la carriera agonistica a novembre 2024, sono stati l’Assessora alla Cultura e allo Sport, Ludovica Foppoli, e il vicesindaco Emanuele Rocchi.

“Ho sempre sentito il calore dei miei concittadini – ha detto emozionato Colazingari –. Quello che trasmette il Canoanium Club Subiaco è passione, educazione e divertimento. Sono onorato del riconoscimento ricevuto.

È un premio a quello che abbiamo costruito insieme”.

Mercoledì 18 febbraio con la delibera numero 17 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta comunale guidata dal sindaco Felice Rapone aveva votato all’unanimità il conferimento della Benemerenza, ripercorrendo le tappe della sua carriera nel corso della quale Roberto Colazingari ha rappresentato l’Italia nelle più prestigiose competizioni internazionali, militando nel Gruppo Sportivo Forestale e successivamente nel Centro Sportivo Carabinieri.

Medaglie ai Campionati Mondiali, tra cui 3 podi iridati, individuali e a squadre.

Oro, argento e bronzo ai Campionati Europei.

Vittoria in una prova di Coppa del Mondo.

Ben 18 titoli di Campione Italiano, oltre a numerosi ulteriori podi.

Senza contare che è stato insignito del Distintivo dello Sport – Medaglia d’Oro.

Nella delibera la giunta comunale sottolinea come il campione di canoa abbia sempre mantenuto vivo e dichiarato il proprio legame con la Città di Subiaco, contribuendo a promuoverne il nome in ambito nazionale e internazionale.