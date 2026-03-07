GUIDONIA – Il Roma Club ricorda Massimiliano Di Vittorio a 40 anni dalla scomparsa

Si chiamava Massimiliano Di Vittorio e a Guidonia Centro è ricordato da tutti come un ragazzino pieno di entusiasmo e appassionato della “Magica”.

Massimiliano Di Vittorio era nato il 2 gennaio 1970 ed è scomparso il 27 dicembre 1985

Fu lui a gettare le basi del primo club della As Roma sulle ali dell’entusiasmo per lo scudetto vinto nel 1983, prima che un male incurabile lo strappasse all’amore dei suoi cari il 27 dicembre 1985 a soli 15 anni.

Alcuni membri del Roma Club Guidonia durante la cena in ricordo di Massimiliano Di Vittorio

Ieri sera, venerdì 6 marzo, a 40 anni dalla sua scomparsa il Roma Club Guidonia “Massimiliano Di Vittorio” ha organizzato una cena speciale, un momento di condivisione e di ricordo dedicato proprio al ragazzo al quale è intitolata l’associazione di tifosi giallorossi.

Stefania Cerqua, la mamma di Massimiliano, abbracciata ad un amico dell’adolescente scomparso 40 anni fa

All’evento hanno partecipato la mamma, Stefania Cerqua, e le sorelle minori, Serenella Di Vittorio e Scilla Di Vittoria, quest’ultima attuale presidente del Roma Club Guidonia “Massimiliano Di Vittorio”.

Un momento della serata organizzata ieri sera al Roma Club Guidonia

“È stata una serata intensa, fatta di emozioni, racconti, amicizia e soprattutto di quel senso di appartenenza che unisce tutti noi sotto gli stessi colori – raccontano i soci del Club giallorosso, oggi ultracinquantenni e all’epoca amici di infanzia di Massimiliano Vittorio – Ricordare Massimiliano significa non solo onorare la sua memoria, ma anche continuare a portare avanti i valori di passione, rispetto e amore per la Roma che hanno dato vita al nostro club.

Quarant’anni possono sembrare tanti, ma il ricordo di Massimiliano è ancora vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e di chi, attraverso il Roma Club, continua a mantenerne viva la memoria.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e reso questa serata così speciale.

Massimiliano vive nei nostri ricordi e nei colori giallorossi che ci uniscono”.