MONTELIBRETTI – Carenza di medici di base: il Comune affitta il locale a 30 euro al mese

Fino a 4 anni fa ospitava l’asilo delle suore.

Ma quando le consorelle si sono trasferite altrove, lo stabile è stato chiuso.

Ora sta per diventare un polo sanitario unico nel suo genere il complesso di proprietà comunale sito in piazza della Chiesa Nuova 32, a Montelibretti.

Il poliambulatorio comunale in piazza della Chiesa Nuova a Montelibretti

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Branciani ha infatti deciso di riconvertirlo in un poliambulatorio per incrementare la presenza di medici di medicina generale sul territorio e rendere maggiormente fruibile il servizio a vantaggio dei circa 5 mila abitanti, in particolare ad anziani e persone limitate negli spostamenti.

Così con la determina numero 51 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata martedì 3 marzo dal dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale Gabriele Seghini viene concessa in locazione per 5 anni una stanza al piano terra di circa 24,50 metri quadrati per svolgere un servizio di medicina generale in convenzione con la Regione Lazio alla Dottoressa Franca Luzi che attualmente ha lo studio medico nello stabile privato adiacente ubicato al civico 34 di piazza della Chiesa Nuova.

Secondo lo schema di contratto di locazione – CLICCA E LEGGI IL CONTRATTO -, il medico di base pagherà al Comune di Montelibretti un canone di 30 euro mensili.

Una scelta politica per fronteggiare la carenza di servizi medici e specialistici molto diffusa nei piccoli della Città del Nordest.

Il progetto di adibire lo stabile comunale ad ufficio per Servizio di Medicina di Base risale al 17 marzo 2025, quando la giunta diede il via libera ad un bando per l’assegnazione di 3 spazi da adibire ad ambulatori medici, uno grande 24 metri quadrati, due da 27 metri e 50 centimetri e il quarto da 49 metri quadrati.

Oggi nel poliambulatorio medico comunale da circa un anno prestano già servizio la Pediatra Daniela Bulgarini e i medici di base Giuseppe Petricca e Maria Elena Catalina Ramos Valencia.

Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, entro la primavera nel complesso di piazza della Chiesa Nuova 32 verrà inaugurata la nuova postazione del 118.

Vale la pena ricordare che con la determina numero 170 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata il 3 giugno 2025 dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Patrimonio Gabriele Seghini, il Comune di Montelibetti ha concesso ad Ares in Comodato d’uso gratuito per 3 anni parte del fabbricato di Piazza Chiesa Nuova (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Con la stessa determina è stato approvato il Protocollo di Intesa – CLICCA E LEGGI IL PROTOCOLLO D’INTESA - della durata di tre anni sottoscritto dallo stesso Architetto Gabriele Seghini e dal Direttore Generale di Ares Narciso Mostarda.

La postazione Ares 118 “Montelibretti” sarà operativa nella sede di circa 175 metri quadrati totali, di cui 59,20 al Piano Terra e circa 115,80 al Primo Piano. oltre ad un’area all’aperto di circa 480 metri quadrati dedicata allo stallo di un mezzo di soccorso, un ricovero per le bombole di ossigeno e per i rifiuti sanitari speciali.

La suddivisione degli spazi è la seguente: locale lavoro, stanza coordinatore o responsabile infermieristico, stanza riposo comune, 2 locali spogliatoio distinti per sesso e dotati di servizi igienici completi di doccia, area relax, tisaneria.

Comune e Ares si sono accordati che, qualora fosse necessario, saranno installati un contro soffitto e un idoneo impianto di climatizzazione, con eventuale posa in opera di split, qualora non sia presente un impianto centralizzato.

Per garantire e potenziare il servizio di emergenza-urgenza sul proprio territorio, il Comune di Montelibretti si è dichiarato disponibile nei confronti di ARES 118 per l’eventuale implementazione del numero di mezzi di soccorso, ivi comprese ambulanze aggiuntive e automediche.

Inoltre, il Comune dichiara la propria disponibilità a riservare ulteriori spazi idonei all’eventuale collocazione di automediche, qualora Ares 118 ne ravvisi la necessità.