MARCELLINA – Pedone falciato, il pirata della strada individuato dai carabinieri

C’era un quarantenne italiano al volante dell’auto pirata che domenica mattina 8 marzo in via Piave, a Marcellina, ha falciato un anziano pedone ed è fuggita via (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I carabinieri della Compagnia di Tivoli lo hanno rintracciato analizzando le immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza di un’abitazione di via Piave che ha ripreso le fasi dell’investimento e il numero di targa dell’auto pirata, una Smart che è stata sequestrata.

Il 40enne è stato denunciato alla Procura di Tivoi per omissione di soccorso e lesioni stradali gravissime.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 10 in via Piave, strada centrale di Marcellina.

Carlo B., un pensionato italiano di 77 anni, passeggiava insieme alla moglie Patrizia che portava con sé il cane al guinzaglio.

Una passeggiata che la coppia di anziani originaria di Roma faceva ogni giorno, ma che domenica si è trasformata in un dramma.

L’uomo è stato infatti investito da un’auto il conducente della quale non si è fermato per prestare soccorso e ha proseguito la corsa lasciando l’anziano agonizzante sull’asfalto.

A darle l’allarme è stata la moglie e in aiuto di Carlo B. sono usciti in strada i residenti.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma le condizioni del pensionato sono apparse subito gravi, per questo è stato richiesto l’ausilio dell’eliambulanza Ares che ha trasportato il 77enne al policlinico Agostino Gemelli di Roma in prognosi riservata.