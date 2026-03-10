Il “Comitato per il NO al Referendum” di Guidonia Montecelio scende in campo in vista del voto del 22 e 23 Marzo prossimi.

Oggi pomeriggio, martedì 10 marzo, alle ore 17 è previsto un incontro pubblico coi cittadini presso la Sala della Cultura di via Ferrulli 14, a Guidonia Centro.

A sostenere le ragioni del NO alla Riforma della Giustizia proposta dal Governo Meloni sarà il Dottor Luigi Pacifici, sostituto procuratore presso il Tribunale di Tivoli e componente della Giunta Esecutiva Sezionale (GES) dell’Associazione Nazionale Magistrati di Roma, uno dei magistrati noti per la maxi inchiesta per corruzione che tra il 2015 e il 2017 smantellò la cosiddetta “Mafia Bianca” di Guidonia e culminò con l’arresto di 16 persone, tra amministratori pubblici, dirigenti e funzionari comunali, imprenditori.

Sarà presente anche Natale Di Cola, Segretario Generale della Cgil Roma e Lazio.

Modera Patrizia Carusi, uno dei componenti del “Comitato per il NO al Referendum” di Guidonia Montecelio.