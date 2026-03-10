GUIDONIA - Referendum Giustizia, il magistrato dell’operazione “Ragnatela” spiega le ragioni del “NO”

Politica, Tiburno Quotidiano / 10 Marzo 2026

Oggi pomeriggio l'intervento del Dottor Luigi Pacifici della Procura di Tivoli

Il “Comitato per il NO al Referendum” di Guidonia Montecelio scende in campo in vista del voto del 22 e 23 Marzo prossimi.

Oggi pomeriggio, martedì 10 marzo, alle ore 17 è previsto un incontro pubblico coi cittadini presso la Sala della Cultura di via Ferrulli 14, a Guidonia Centro.

A sostenere le ragioni del NO alla Riforma della Giustizia proposta dal Governo Meloni sarà il Dottor Luigi Pacifici, sostituto procuratore presso il Tribunale di Tivoli e componente della Giunta Esecutiva Sezionale (GES) dell’Associazione Nazionale Magistrati di Roma, uno dei magistrati noti per la maxi inchiesta per corruzione che tra il 2015 e il 2017 smantellò la cosiddetta “Mafia Bianca” di Guidonia e culminò con l’arresto di 16 persone, tra amministratori pubblici, dirigenti e funzionari comunali, imprenditori.

Sarà presente anche Natale Di Cola, Segretario Generale della Cgil Roma e Lazio.

Modera Patrizia Carusi, uno dei componenti del “Comitato per il NO al Referendum” di Guidonia Montecelio.

