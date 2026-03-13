FIANO ROMANO – Pentathlon Moderno, due giorni di gare di scherma al Palazzetto dello Sport

A Fiano Romano riflettori puntati sulla stagione nazionale di Pentathlon Moderno, che prenderà il via questo fine settimana con il Campionato Italiano Senior.

Organizzate dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM), le gare di scherma si terranno presso il Palazzetto dello Sport di Fiano col patrocinio dell’amministrazione comunale nelle giornate di oggi, venerdì 13 marzo 2026, dalle ore 7:00 alle ore 20:00, e di domani, sabato 14 marzo 2026, dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Le restanti discipline del pentathlon moderno si svolgeranno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti nelle giornate del 13 e 15 marzo, data in cui sono previste le finali femminili e maschili.

Nella prima gara del Calendario Nazionale 2026 della FIPM saranno impegnati oltre cento pentatleti provenienti da tutta Italia.

Saranno 112, complessivamente, gli atleti partecipanti (42 donne e 70 uomini).

Le gare prenderanno il via oggi, venerdì 13 marzo 2026, con un format che ricalcherà quello utilizzato nelle competizioni internazionali e gli atleti divisi in due poule per genere: alle 8:00 ha preso il via il Ranking Round di scherma in programma presso il Palazzetto dello Sport di Fiano Romano, alle 9:20 si sono svolte le prove di ostacoli e nuoto in contemporanea presso il Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti, dove, dalle 14:20 scatterà il laser run.

Domani, sabato mattina, dalle 8:30, presso il Palazzetto dello Sport di Fiano Romano, si svolgerà il Seeding Round di scherma per determinare il tabellone per la fase a eliminazione diretta.

Domenica 15 marzo 2026 occhi puntati, al Cpo di Montelibretti, sulle finali (scherma a eliminazione diretta, ostacoli, nuoto e laser run): la gara femminile prenderà il via alle 10:10 , mentre quella maschile scatterà alle 14:10.