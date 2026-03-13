TIVOLI – Addio a “Dj Elrico”, ha fatto ballare la salsa a generazioni di appassionati

Per oltre 30 anni ha animato le notti romane, facendo ballare generazioni di amanti della salsa.

E ha continuato a stare in consolle fino a pochi mesi fa, nonostante la malattia.

Lutto nel mondo delle sonorità tropicali: mercoledì 11 marzo presso la clinica Italian Hospital Group di via Tiburtina a Guidonia si è spento

Enrico Bartolini, in arte “Dj Elrico”, artista molto noto e apprezzato nei locali di salsa, dal 2017 disc jockey ufficiale della discoteca “Caraibe” di via Monte Nero, a Colleverde di Guidonia.

Lascia la moglie, Laura Carosi, e due figli.

Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio, venerdì 13 marzo, alle ore 15 presso la chiesa di San Biagio in piazza Plebiscito, a Tivoli.

Nato e cresciuto a Tivoli, diplomato all’Istituto tecnico “Fermi”, Enrico Bartolini aveva scoperto la sua anima latina negli anni ’90, quando in Italia iniziò a dilagare la febbre salsera che spinse tante persone ad abbandonare le discoteche di tendenza per affollare i locali dove, accompagnati da una orchestra, si ballava Salsa e Merengue.

Il giovanissimo dj fu subito apprezzato affermandosi come “Dj Elrico” in tanti locali e per tantissimi anni.

Su tutti il “Pala Cavicchi” a Ciampino, uno dei locali più iconici del panorama Caraibico.

Ma anche il “Barrio Latino” alla Romanina, l’ex “Zanussi” oggi “Etoile 23” di piazza Tarquinia, a San Giovanni, il “Latin Palace Roma” a Mostacciano, più recentemente il “Salaria Sport Village” in estate, il “Malecòn Roma” sulla Tuscolana.

Negli ultimi vent’anni “Dj Elrico” è stato l’anima del “Caraibe”, la discoteca di via Monte Nero nell’area industriale di Poggio Fiorito, a Colleverde di Guidonia.

“Enrico ha suonato fino a dicembre 2025 – racconta Francesco Bartozzi, 54 anni, attuale direttore artistico del locale, già direttore del Pala Cavicchi dal 2002 al 2017 – Ci siamo conosciuti nel 2005 e abbiamo condiviso un lungo cammino professionale e umano: era davvero una bella persona, di una gentilezza unica.

Stasera e domani sera al Caraibe sarà ricordato da tutti”.