TIVOLI – Addio a “Dj Elrico”, ha fatto ballare la salsa a generazioni di appassionati

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 13 Marzo 2026

Per oltre 30 anni ha animato le notti romane. Il ricordo del Direttore del “Caraibe” di Guidonia

Per oltre 30 anni ha animato le notti romane, facendo ballare generazioni di amanti della salsa.

E ha continuato a stare in consolle fino a pochi mesi fa, nonostante la malattia.

Lutto nel mondo delle sonorità tropicali: mercoledì 11 marzo presso la clinica Italian Hospital Group di via Tiburtina a Guidonia si è spento

Enrico Bartolini, in arte “Dj Elrico”, artista molto noto e apprezzato nei locali di salsa, dal 2017 disc jockey ufficiale della discoteca “Caraibe” di via Monte Nero, a Colleverde di Guidonia.

Lascia la moglie, Laura Carosi, e due figli.

Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio, venerdì 13 marzo, alle ore 15 presso la chiesa di San Biagio in piazza Plebiscito, a Tivoli.

Nato e cresciuto a Tivoli, diplomato all’Istituto tecnico “Fermi”, Enrico Bartolini aveva scoperto la sua anima latina negli anni ’90, quando in Italia iniziò a dilagare la febbre salsera che spinse tante persone ad abbandonare le discoteche di tendenza per affollare i locali dove, accompagnati da una orchestra, si ballava Salsa e Merengue.

Il giovanissimo dj fu subito apprezzato affermandosi come “Dj Elrico” in tanti locali e per tantissimi anni.

Su tutti il “Pala Cavicchi” a Ciampino, uno dei locali più iconici del panorama Caraibico.

Ma anche il “Barrio Latino” alla Romanina, l’ex “Zanussi” oggi “Etoile 23” di piazza Tarquinia, a San Giovanni, il “Latin Palace Roma” a Mostacciano, più recentemente il “Salaria Sport Village” in estate, il “Malecòn Roma” sulla Tuscolana.

Negli ultimi vent’anni “Dj Elrico” è stato l’anima del “Caraibe”, la discoteca di via Monte Nero nell’area industriale di Poggio Fiorito, a Colleverde di Guidonia.

“Enrico ha suonato fino a dicembre 2025 – racconta Francesco Bartozzi, 54 anni, attuale direttore artistico del locale, già direttore del Pala Cavicchi dal 2002 al 2017 – Ci siamo conosciuti nel 2005 e abbiamo condiviso un lungo cammino professionale e umano: era davvero una bella persona, di una gentilezza unica.

Stasera e domani sera al Caraibe sarà ricordato da tutti”.

