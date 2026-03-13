TIVOLI – Torre piezometrica da riqualificare: via al progetto da 106 mila euro

L’Amministrazione Comunale di Tivoli è pronta a riqualificare la Torre Piezometrica, situata in Via Andrea Bacci a Tivoli Terme.
Lo stabilisce la determina 835 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata oggi, venerdì 13 marzo, dal dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci.
Con l’atto viene approvato il progetto esecutivo redatto dall’Architetto Gaetano Mattei, che prevede lavori dell’importo complessivo di 106.876 euro e 29 centesimi.
Dalla determina emerge che l’intervento è ritenuto necessario ed urgente, per questo è stato inserito nella programmazione operativa dell’Ente come prioritario per la salvaguardia del patrimonio immobiliare.
Così il 23 dicembre 2025 è stato affidato all’Architetto Gaetano Mattei l’incarico da 6.032 euro e 28 centesimi per progettare i lavori.