TIVOLI – Concorso di pittura estemporanea al parco pubblico

L’arte incontra il territorio.
L’Associazione Alberone Eventi APS presenta la 1ª edizione di “Colori in Libertà”, concorso di pittura estemporanea a tema libero patrocinato dalla Città di Tivoli.
Domenica 21 giugno 2026, dalle ore 9:00, il Parco Lotti Antonelli di Tivoli Terme diventerà un grande atelier all’aria aperta dove artisti e appassionati potranno esprimere la propria creatività dipingendo dal vivo.
Una giornata dedicata all’arte, alla cultura e alla condivisione.
Per partecipare è possibile iscriversi inquadrando il QR code presente sulla locandina.
Info: alberone.eventi@gmail.com