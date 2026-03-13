TIVOLI – Concorso di pittura estemporanea al parco pubblico

Cultura, Eventi, Tiburno Quotidiano / 13 Marzo 2026

Organizza l'associazione "Alberone Eventi": aperte le iscrizioni

L’arte incontra il territorio.
L’Associazione Alberone Eventi APS presenta la 1ª edizione di “Colori in Libertà”, concorso di pittura estemporanea a tema libero patrocinato dalla Città di Tivoli.

Domenica 21 giugno 2026, dalle ore 9:00, il Parco Lotti Antonelli di Tivoli Terme diventerà un grande atelier all’aria aperta dove artisti e appassionati potranno esprimere la propria creatività dipingendo dal vivo.

Una giornata dedicata all’arte, alla cultura e alla condivisione.

 

 

Per partecipare è possibile iscriversi inquadrando il QR code presente sulla locandina.

Info: alberone.eventi@gmail.com

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