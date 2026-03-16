GALLICANO NEL LAZIO – Referendum Giustizia, a confronto le ragioni del “Sì” e del “No”

Nell’hinterland Nordest di Roma proseguono le iniziative in vista del Referendum sulla Giustizia di sabato 22 e domenica 23 Marzo prossimi, quando gli elettori saranno chiamati a decidere su separazione delle carriere e doppio Csm.

Il dibattito pubblico sul Referendum Giustizia si terrà nel Borgo di Gallicano nel Lazio

Mercoledì pomeriggio 18 marzo, alle ore 17, a Gallicano nel Lazio si terrà un dibattito pubblico per spiegare le ragioni del “Sì” e quelle del “No” al Referendum costituzionale.

L’evento, patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli, è organizzato dalla Associazione “Acquaroscia Aps” costituita a maggio 2024 e si svolgerà nella sede al civico 36 di Via Maestra, nel centro storico di Gallicano nel Lazio.

Introduce il Presidente dell’associazione, Danilo Sordi.

L’avvocato Sebastiano Briganti del Foro di Tivoli

Moderano l’avvocato Sebastiano Briganti del Foro di Tivoli e l’avvocata Fabiola Salvati, consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli e socia della Associazione “Acquaroscia Aps”.

Luigi Pacifici, sostituto procuratore presso il Tribunale di Tivoli

A sostenere le ragioni del NO alla Riforma della Giustizia proposta dal Governo Meloni sarà il Dottor Luigi Pacifici, sostituto procuratore presso il Tribunale di Tivoli e componente della Giunta Esecutiva Sezionale (GES) dell’Associazione Nazionale Magistrati di Roma, uno dei magistrati noti per la maxi inchiesta per corruzione che tra il 2015 e il 2017 smantellò la cosiddetta “Mafia Bianca” di Guidonia e culminò con l’arresto di 16 persone, tra amministratori pubblici, dirigenti e funzionari comunali, imprenditori.

L’avvocato Tommaso Giustiniano, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli

Le ragioni del SI alla Riforma costituzionale saranno invece sostenute dall’avvocato Tommaso Giustiniano, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli.