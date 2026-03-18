MARCELLINA – Carlo Belli, funerale con raccolta fondi per la ricerca sul cancro

Saranno celebrati venerdì 20 marzo alle ore 15 nella chiesa di Cristo Re a Marcellina i funerali di Carlo Belli, il pensionato di 78 anni falciato da un’auto pirata domenica mattina 8 marzo e deceduto 4 giorni dopo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
La moglie, Patrizia Montanari, e i figli Cristina e Alessandro, hanno richiesto ai partecipanti di non spendere soldi per i fiori, ma eventualmente di donare alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, versando un’offerta nella cassettina riportata sul libro firme in chiesa.
Originario di Roma, Belli era un ex dipendente Atac, verniciatore specializzato nell’officina dell’azienda dei trasporti capitolina.
In pensione dal 2007, Carlo e la moglie Patrizia 19 anni fa si erano trasferiti in via Colle Falco a Marcellina, in un villino bifamiliare accanto alla figlia Cristina, al genero e ai due nipoti.
“Un nonno esemplare – lo ricordano in casa – ha cresciuto i 4 nipoti e i nipoti vivevano per lui”.
Carlo Belli sarà sepolto nel camposanto di Marcellina.
Carlo Belli, il pensionato 78enne travolto e ucciso da un’auto pirata a Marcellina
Intanto proseguono le indagini della Procura di Tivoli.
Nel registro delle notizie di reato con le ipotesi di omicidio stradale e omissione di soccorso è stato iscritto il nome di Bruno V., il 29enne italiano di Marcellina alla guida della Smart pirata.
Il tratto di via Piave in cui è avvenuto l’investimento pirata
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il tragico incidente è accaduto verso le ore 10 di domenica 8 marzo in via Piave, una strada che collega il centro di Marcellina con la zona di campagna, molto frequentata da amanti dello jogging e delle passeggiate in bicicletta.
Carlo Belli passeggiava insieme alla moglie Patrizia Montanari che portava con sé il cane Diana al guinzaglio.
Carlo Belli insieme all’amata moglie Patrizia Montanari: la coppia abitava a Marcellina dal 2007
Nel frattempo, in aiuto di Carlo Belli era usciti in strada i residenti dopo aver avvertito il tonfo sordo dell’impatto.
Le condizioni del pensionato sono apparse subito disperate, per questo è stato trasferito in eliambulanza al policlinico Agostino Gemelli di Roma in prognosi riservata con una emorragia cerebrale, lesioni e fratture.