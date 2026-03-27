TIVOLI – Chiuso per manutenzione il primo piano del parcheggio

Il Comune di Tivoli informa la cittadinanza che, come comunicato da Asa Srl, per consentire necessari interventi di manutenzione ordinaria, il piano superiore del parcheggio “Matteotti” resterà chiuso al transito e alla sosta nella giornata di domenica 29 Marzo, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, salvo condizioni meteo avverse che impedirebbero lo svolgimento dei lavori.
A tal fine si richiede di non lasciare i veicoli parcheggiati al piano superiore oltre la serata di sabato, per evitare intralci alle operazioni.
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