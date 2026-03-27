TIVOLI – Chiuso per manutenzione il primo piano del parcheggio

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 27 Marzo 2026

Il Comune chiede di non lasciare le auto sabato sera

Il Comune di Tivoli informa la cittadinanza che, come comunicato da Asa Srl, per consentire necessari interventi di manutenzione ordinaria, il piano superiore del parcheggio “Matteotti” resterà chiuso al transito e alla sosta nella giornata di domenica 29 Marzo, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, salvo condizioni meteo avverse che impedirebbero lo svolgimento dei lavori.
A tal fine si richiede di non lasciare i veicoli parcheggiati al piano superiore oltre la serata di sabato, per evitare intralci alle operazioni.
Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  GUIDONIA - L'auto tampona e si ribalta sulla Tiburtina: un ferito

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 