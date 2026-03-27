MARCELLINA – Abbandona rifiuti nel parco: “zozzona” rintracciata grazie al modem Sky

Proseguono i controlli sul territorio di Marcellina da parte degli Ispettori Ambientali dei Rangers d’Italia, l’Associazione che da agosto 2024 collabora con l’amministrazione comunale per contrastare l’abbandono di rifiuti in strada.

Questa mattina, venerdì 27 marzo gli Ispettori Ambientali, coordinati dal responsabile Antonio Lotierzo e dall’ispettore Edoardo Stazi, hanno effettuato un capillare controllo sul territorio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, le verifiche si sono concentrate sul corretto conferimento dell’indifferenziata da parte dei cittadini presso diversi condomini, riscontrando alcune irregolarità nell’uso di sacchi non idonei.

Successivamente i controlli si sono estesi su parchi e giardini.

Nel Giardino dell’Albero Amico, area pubblica dedicata alle famiglie e ai bambini, i Rangers hanno beccato una donna italiana residente nel comune limitrofo di San Polo dei Cavalieri, che aveva abbandonato un sacco nero: rovistando tra i rifiuti gli ispettori hanno rinvenuto vari rifiuti, tra cui la scatola di un modem Sky.

Grazie ai dati personali presenti, l’intestataria sarà sanzionata e obbligata a ripulire l’area.

Ad oggi gli ispettori hanno elevato 7.500 euro di sanzioni, effettuando oltre 115 controlli, percorrendo 4.383 chilometri e impiegando 367 ore di servizio.

Nel corso della loro attività hanno anche contribuito al salvataggio di un rapace.

“Ringrazio l’attenta Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Lundini per la fiducia e l’attenzione dimostrata verso la tutela dell’ambiente che da anni si prodiga e combatte contro chi inquina l’ambiente – commenta il responsabile dei Rangers d’Italia Antonio Lotierzo – Tuttavia ricordo che il volontariato non deve sostituire, ma soltanto supportare l’azione dell’amministrazione e delle forze di polizia, e che va incentivato e valorizzato”.