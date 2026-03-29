Il Comune di Mentana ha dato il via ai lavori per la realizzazione di un nuovo campo da “street basket” nella piazza di Via Luigi Sturzo, nel Centro urbano della città garibaldina (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’opera, di importo stimato inferiore ai 150 mila euro, è realizzata dalla “FP Appalti SRL” del noto imprenditore mentanese Luca Pasqui.

Con l’ordinanza numero 51 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata lunedì 16 marzo dal funzionario della Polizia Locale Giuseppe Lamboglia in piazza Sturzo è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata fino al termine dei lavori.

Secondo il progetto della giunta comunale guidata dal sindaco Marco Benedetti, il campo di basket rientra nelle opere di riqualificazione e valorizzazione del Centro urbano della città di Mentana, aumentandone la dignità qualitativa mediante il recupero di alcune infrastrutture pubbliche quali strade e piazze pedonali e spazi naturali.

“Uno spazio di aggregazione dove soprattutto i ragazzi potranno incontrarsi e dove ci auguriamo possano costruire legami forti e bellissimi ricordi – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici Federico Attanasio – Questo intervento si inserisce perfettamente nel contesto che ogni centro città dovrebbe offrire: il Parco “Cinque Pini” e il Parco “Tonino Marcheggiani” per le famiglie e per i più piccoli, il campo da calcio “Alessandro Testardi”, Parco Vinta Fiorenza e la rinnovata Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, che stiamo per restituire definitivamente alla Città.

Mentana sta diventando quello che merita di essere, una Città viva, che offre possibilità e opportunità di ritrovo e svago a tutti i cittadini, dai più grandi ai più piccoli”.