Un altro decisivo passo avanti per il Nuovo Ospedale Tiburtino (NOT), l’opera finanziata dalla Regione Lazio per 200 milioni di euro prevista in un’area di 83.000 metri in via Cesurni a Tivoli Terme su terreni di proprietà dell’ex Pio Istituto Santo Spirito, oggi Asl Roma 5 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

E’ stata infatti dichiarata conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi convocata tra tutti gli Enti coinvolti per esprimersi sul progetto definitivo al fine di ottenere tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, richiesti dalla normativa vigente e finalizzati all’approvazione.

Lo stabilisce la delibera numero 662 – CLICCA-E-LEGGI-LA-DELIBERA – firmata mercoledì 18 marzo dal Direttore Generale della Asl Roma 5 Silvia Cavalli.

Dal verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi firmato dal Direttore facente funzioni dell’Ufficio Tecnico Ferdinando Ferone – CLICCA E LEGGI IL VERBALE – emerge che tra le amministrazione coinvolte e invitate a esprimersi relativamente al progetto entro il 16 febbraio 2026, nove Enti non hanno fatto pervenire i pareri: pertanto si considera realizzata l’ipotesi normativamente prevista di silenzio significativo e le determinazioni di competenza devono intendersi come assenso senza condizioni.

In particolare non hanno espresso il parere richiesto:

– La Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture. Area Infrastrutture Sociali;

– L’Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Lucretili, interpellato per il parere di competenza in quanto gestore della ZSC “Travertini Acqua Albule – Bagni di Tivoli;

– Il Dipartimento IV – Ufficio Conferenze di Servizi di Città Metropolitana di Roma Capitale;

– Il Dipartimento XI – “Geologico – Difesa del suolo e Aree protette. Servizio 2 “Opere idrauliche – Opere di bonifica – Rischi idraulici” di Città Metropolitana di Roma Capitale interpellato per il parere di compatibilità ai fini idraulici;

– Autostrade per l’Italia S.p.A., interpellata per il parere di competenza infrastrutture stradali;

– Acea Ato 2 S.p.A., interpellata per il parere di compatibilità della società gestore del servizio idrico integrato;

– TERNA S.p.A., interpellata per il parere di compatibilità della società gestore per la distribuzione dell’energia elettrica;

– E-Distribuzione S.p.A., interpellata per il parere di compatibilità della società gestore per la distribuzione dell’energia elettrica;

– 2i Rete Gas S.p.A., interpellata per il parere di compatibilità della società per la distribuzione del gas.

Dal verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi emerge inoltre che hanno detto sì al progetto definitivo del Nuovo Ospedale Tiburtino le seguenti amministrazioni:

– Favorevole con prescrizioni il Comune di Tivoli, per il parere di competenza comunale in materia edilizia e compatibilità con la modifica al Piano Regolatore;

– Assenso con prescrizioni da parte della Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione

Territoriale, Politiche del Mare. Area Urbanistica, copianificazione e Programmazione negoziata: Roma capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, per il parere di compatibilità sotto il profilo urbanistico;

– Nulla Osta dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture. Area Infrastrutture Viarie e Aeroportuali, per il parere in materia di viabilità;

– Favorevole con prescrizione la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture. Area Pareri Geologici e

Sismici, Suolo e Invasi – Servizio Geologico Sismico Regionale, per il parere di competenza in materia geologica e geomorfologica;

– Favorevole con prescrizione anche la Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale. Area Protezione e Gestione della Biodiversità, per il parere di competenza in materia di tutela della biodiversità;

– Parere di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) con prescrizioni è stato espresso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. Dipartimento IV – “Pianificazione, sviluppo e governo del territorio” – Servizio 1 “Pianificazione territoriale, Urbanistica e attuazione del PTMG” per il parere di compatibilità in materia di pianificazione urbanistica;

– Favorevole con prescrizioni ASTRAL – Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, per il parere di competenza ai fini della viabilità;

– Favorevole con prescrizioni RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per il parere di competenza infrastruttura ferroviaria;

– Favorevole con prescrizioni ITALGAS Reti S.p.A., per il parere di compatibilità della società per la distribuzione del gas;

– Favorevole con prescrizioni Snam Rete Gas S.p.A., per il parere di compatibilità della società gestore della rete gas/metanodotto;

– Favorevole condizionato TIM S.p.A./FiberCop S.p.A., per il parere di compatibilità della società per la fibra ottica.

Vale la pena ricordare che la progettazione esecutiva è a cura della “Proger Spa” di Pescara, studio capofila incaricato per un importo pari a sei milioni 502 mila 490 euro e 75 centesimi insieme a “Manens”, “Tifs Spa”, “Steam Srl”, “Inar Srl”, “Studio Ingegneria Maggi Srl” e “Suissemed Ihs Sa” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il Nuovo Ospedale Tiburtino (NOT) è pensato come una struttura sanitaria per acuti ad alta tecnologia e alta assistenza polispecialistica, funzionante per processi di diagnosi e cura integrati, di eccellente livello qualitativo, accogliente per i cittadini e in sinergia con le altre strutture e professionalità mediche e sanitarie del territorio.

Il progetto prevede un complesso di sei piani con sale operatorie e 347 posti letto, l’ottavo livello destinato ad accogliere l’Elisuperficie con una piazzola circolare di diametro 27 metri.