GUIDONIA – “Agire in Comune”: cittadini e amministratori a confronto per costruire il futuro della città

Si è tenuta ieri, sabato 28 marzo, presso “Piramide 2.0” a La Botte di Guidonia “Agire in Comune per l’alternativa”, una giornata pubblica di confronto aperta a cittadini, amministratori e realtà del territorio.

Un momento dell’evento “Agire in Comune per l’alternativa”

Organizzata dal dirigente del Partito Democratico Kevin Bernardini, l’iniziativa ha registrato una partecipazione ampia e significativa di cittadini, amministratori e realtà del territorio.

La consigliera regionale del Partito Democratico Emanuela Droghei e il dirigente Pd Kevin Bernardini

Presenti, tra gli altri, i consiglieri comunali Dem Emanuele Di Silvio, Mario Lomuscio, Simone Guglielmo e Rosa Nuzzo, il Segretario cittadino Daniele Bongi, oltre alla consigliera regionale Emanuela Droghei.

Secondo un comunicato stampa della Segreteria del Partito Democratico, la mattinata è stata caratterizzata da numerosi interventi di amministratori provenienti da altri territori, che hanno portato esperienze, idee e spunti concreti, contribuendo a delineare una visione chiara e innovativa per il futuro della città.

Un altro momento dell’evento “Agire in Comune per l’alternativa”

Nel corso della giornata è emersa con forza una critica netta all’attuale amministrazione guidata dal sindaco Mauro Lombardo, in particolare rispetto al metodo di governo.

Allo stesso tempo, amministratori e dirigenti locali hanno avanzato un approccio alternativo, fondato su programmazione, competenza e partecipazione reale.

Molto produttivi i tavoli tematici del pomeriggio dedicati a economia, giovani, mobilità e sicurezza, che hanno visto un confronto ricco e partecipato. I contributi emersi hanno permesso di chiudere la giornata non solo con riflessioni condivise, ma anche con proposte concrete per la città.

Il dirigente del Pd di Guidonia Montecelio Kevin Bernardini

“Oggi non è stata solo una splendida iniziativa – ha commenta Kevin Bernardini – È stato un segnale politico forte.

“Agire in Comune” nasce da un’idea chiara: rimettere al centro i cittadini, ascoltare davvero e costruire insieme le soluzioni. Non una politica calata dall’alto, ma un metodo diverso, in cui partecipazione e responsabilità diventano strumenti concreti di cambiamento.

E la risposta che abbiamo visto lo conferma: una partecipazione ampia, attenta, consapevole. Una comunità che ha voglia di esserci.

Un grazie sincero agli amministratori arrivati da altri territori, protagonisti di questo percorso, che hanno portato esperienze concrete e una visione chiara: governare si può, ma servono metodo, competenza e capacità di programmazione.

Dai confronti sono emerse proposte importanti, idee concrete, una base reale su cui costruire una visione diversa di città.

Perché il punto è proprio questo.

Guidonia Montecelio oggi sconta una gestione troppo spesso frammentata, priva di una visione complessiva. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: non basta comunicare, non basta gestire l’esistente. Serve programmare, serve immaginare il futuro.

Ed è evidente che, rispetto all’amministrazione comunale Lombardo, oggi questo salto non c’è stato.

Ma il nostro non è un percorso contro qualcuno.

È un percorso per qualcosa.

Per costruire un’alternativa credibile, larga, fondata su visione, competenza e stabilità.

Per cambiare non solo chi amministra, ma cambiare il modo in cui si amministra.

Il percorso è iniziato. Insieme”.