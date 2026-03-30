TIVOLI – Presa la ladra seriale di uova di Pasqua

Il modus operandi era sempre lo stesso: si fingeva una cliente qualsiasi, con la differenza che riempiva le buste e tentava di andarsene senza pagare.

Beccata una prima volta e rilasciata, presa di nuovo in flagranza e reclusa in carcere.

E’ la sintesi delle scorribande di una 51enne italiana già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio arrestata mercoledì scorso 25 marzo dagli agenti del Commissariato di Tivoli per due furti di uova di cioccolato esposte nei supermercati in occasione delle festività pasquali.

Il primo furto è avvenuto lunedì 23 marzo a Monteverde, a Roma, dove la ladra è stata sorpresa mentre tentava di dileguarsi con 32 uova di marca per un valore di circa 700 euro.

I suoi movimenti non sono passati inosservati agli addetti alla vigilanza, che hanno immediatamente allertato il Numero Unico per le Emergenze 112.

Sul posto è intervenuta una volante, ma la 51enne avrebbe aggredito prima una cliente e poi agli agenti: per questo la ladra è stata arrestata per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo due giorni, la 51enne è tornata in azione in un supermercato di Tivoli.

Seguendo un copione collaudato, la donna è stata fermata dagli addetti alla vigilanza con decine di uova di Pasqua nelle buste, ma anche in questo caso ha reagito con violenza, ferendo il direttore del supermercato e un addetto alla vigilanza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale Commissariato che hanno bloccato la donna: per la 51enne è scattata la misura cautelare in carcere su disposizione della Procura di Tivoli.